Genç muhtar 5 yıllık maaşını köyüne bağışladı

Düzce'de, doğup büyüdüğü köyünde muhtar seçilen 31 yaşındaki veteriner teknisyeni Feyzullah Akyol, kredi çekerek satın aldığı arsayı konak ve kütüphane yapmak için köyüne bağışladı.

Çilimli ilçesine bağlı Yeniköy'de yaşayan veteriner sağlık teknisyeni Feyzullah Akyol, köydeki gençlerin yoğun isteği üzerine son yerel seçimlerde muhtar adayı oldu. Seçim vaadi olarak muhtarlık maaşını köye bağışlayacağını söyleyen ve bu taahhüdünü notere tasdik ettiren Akyol, 31 Mart 2019'daki seçimlerde muhtar seçildi.

Mazbatasını alır almaz kolları sıvayan Akyol, köyünün gelişmesi için çalışmaya başladı. İlk olarak köyün en büyük eksikliği olan köy konağı sorununu çözmek için uğraşan genç muhtar, taksitlerini maaşıyla ödemek üzere kredi çekerek satın aldığı arsayı köy tüzel kişiliğine bağışladı.

Köylüden topladığı yardımlarla bağışladığı arsaya içerisinde kütüphane de olan konağın temelini atmaya hazırlanan Akyol, inşaatı tamamlayabilmek için hayırseverlerden destek bekliyor.

Aynı zamanda veteriner sağlık teknisyeni olan genç muhtar, köylülere bu alanda da pek çok hizmeti ücretsiz olarak veriyor. Bazen gecenin bir vakti yatağından kalkıp vatandaşın ineğinin doğumuna yardım eden Akyol, hayvanların bakım ve beslenmesi ile ilgili de köylülere destek oluyor.

Köylüler de maaşını harcadığı gelişimi için koşturan genç muhtarlarına destek veriyor.

"5 yıllık maaşımı köye harcamaya söz verdim"

Feyzullah Akyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyüne vefa borcu dolayısıyla muhtar adayı olduğunu anlattı.

Arkadaşlarının ve komşularının kendisine her zaman destek olduğunu aktaran Akyol, "Bu yola çıkmamızdaki en büyük sebep köyden kente geçişin önüne geçmek oldu, gençlerin şehirlerde bulduğu imkanları köyümüzde ne kadar temin edebiliriz diye düşündük." dedi.

Tüm köylünün desteğiyle 5 aday arasından muhtar olarak seçildiğini belirten Akyol, köyün eksikliklerini ve yapılabilecekleri listeleyerek 35 maddeyle çalışmalara başladığını ifade etti.

Maaşından feragat ettiğini anlatan Akyol, şunları kaydetti:

"Kendim inisiyatif alarak 5 yıllık muhtarlık maaşını köye harcayacağıma dair söz verdim. Bu sözümü de noter huzurunda, köy halkının şahitliğinde taahhüt ettim. Sözümü tutmayı Allah nasip etti. Ben aslında bu maaşla köye bir yer alıp sosyal tesis yapmayı hedeflemiştim. Bu vaadimi gerçekleştirmek için bankadan kredi aldım, o parayla bu mülkü alıp köy tüzel kişiliğine bağışladım. Hayalini kurduğumuz içinde kütüphanesi, lokali, toplantı salonu ve gençlik merkezi olan bu sosyal tesisi, inşallah burada inşa edeceğiz."

"Her şeyi devletten beklemek yerine, elimizi taşın altına koymamız gerektiğini düşünüyorum." diyen Akyol, binanın temelini atacak kadar desteğin köylüden geldiğini, şu an zemin etüdü çalışmasını bitirdik, temel atma çalışmalarına başlayacaklarını, konağı tamamlamak için destek beklediklerini bildirdi.

"Muhtarımız köy için her şeyi yapıyor"

Köylülerden Dilek Erzurum, muhtara her zaman güvendiklerini belirterek, köy için elinden geleni yaptığını anlattı.

Erzurum, yapılacak binanın da hem kendileri hem de çocukları için çok faydalı olacağını söyledi.

Necdet Uzun (50) da Akyol'un köy için canla başla çalıştığını ifade etti.

Ayşegül Ak ise "Muhtarımız köy için her şeyi yapıyor. Yeniliklere de açık birisi, köy konağı da yapılacak. Biz de tüm köy olarak arkasında durup destek vereceğiz. İnşallah köy için güzel şeyler olacak." ifadelerini kullandı.