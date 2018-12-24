Genç Muhtar Adayına 60'lık Tecrübe Desteği

Türkiye
'nin en genç muhtar adayları arasında yer alan 18 yaşındaki Hüseyin Uğurlu
, yaşları 40 ila 60 arasında değişen aza adaylarının tecrübelerinden yararlanarak çalışmalarını sürdürüyor.
Seçilme yaşının 18'e indirilmesiyle Kırşehir
Ahi Evran Mahallesi'nde muhtar adaylığına soyunan lise mezunu Uğurlu, büyüklerinin deneyimlerinden de faydalanarak hazırladığı projelerle seçimlere iddialı hazırlanıyor.
Esnaf ve ev ziyaretlerine şimdiden başlayan 18 yaşındaki muhtar adayı, seçimi de kazanarak Türkiye'nin en genç muhtarlarından birisi olmayı hedefliyor. Uğurlu, azalarını yaşları 40 ila 60 arasında değişen tecrübeli büyüklerinden seçerek onların deneyimlerinden faydalanmak istiyor.
Uğurlu, kadınların organik ürünleri satabileceği bir yer, mahalle dayanışma derneği, yas evi hizmet merkezi, gönül kahveleri, Ahi Evran Bulvarı'na sinyalizasyon ile güvenlik görevlilerinin yer aldığı çocuk parkları projeleriyle seçmenlerden oy talep ediyor.
Hüseyin Uğurlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk
'ün geleceği gençlere emanet etmesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın da seçilme yaşını 18'e indirmesi sayesinde cesaret gösterip muhtarlığa aday olduğunu söyledi.
Yaklaşık 3 hafta önce Ahi Evran Mahallesi muhtar adaylığını açıklayarak çalışmalarına başladığını anlatan Uğurlu, azalarının da katkısıyla 6 güzel proje hazırladığını belirtti.
Uğurlu, gençlerin dinamizmi ve azmi ile büyüklerin tecrübelerini birleştirmeyi amaçladığını vurgulayarak, "Çok güzel ve olumlu tepkiler aldım. Öncelikle herkes cesaretimden dolayı tebrik etti. Mahallelimiz, esnafımız, yakın çevrem ve ailem hep güzel teşvikte bulundu." dedi.
Mahallesinde ziyaretler yaparak kendini anlatmaya çalıştığına işaret eden Uğurlu, "Esnaf ziyaretlerine başladım. Karşılarında beni görünce önce çok şaşırıyorlar. Konuştuktan sonra da cesaretimden dolayı tebrik ediyorlar." dedi. Genç
muhtar adayının 60 yaşındaki aza adayı Erol Üstün
de cesaret ve azmi ile kendilerini de heyecanlandıran Uğurlu'ya tecrübeleriyle rehberlik etmeye gayret gösterdiklerini ifade etti.