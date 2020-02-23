Genç muhtardan alkışlanacak hareket - Son Dakika
Son Dakika Güncel Genç muhtardan alkışlanacak hareket - Son Dakika

Genç muhtardan alkışlanacak hareket

6 saat önce

Türkiye'nin en genç muhtarlarından 21 yaşındaki Hacı Ömer Gökçe, mahallesindeki tek kahvehanenin de kapanmasını fırsata dönüştürüp, mahalle muhtarlığını gençlerin faydalı vakit geçirebilecekleri bir alana dönüştürdü.

Genç muhtardan alkışlanacak hareket, System.String[]

Türkiye'nin en genç muhtarlarından 21 yaşındaki Hacı Ömer Gökçe, mahallesindeki tek kahvehanenin de kapanmasını fırsata dönüştürüp, mahalle muhtarlığını gençlerin faydalı vakit geçirebilecekleri bir alana dönüştürdü.


Sivas'ın Altınyayla ilçesinde 20 yaşında Güzeloğlan Mahallesi muhtarı seçilen Hacı Ömer Gökçe, icraatları ile adından söz ettiriyor. Türkiye'nin en genç muhtarları arasında bulunan Gökçe, mahallelerindeki tek kahvehanenin de kapanmasını güzel bir fırsata dönüştürdü. Mahallenin gençlerini kötü alışkanlıklardan uzak tutmak isteyen Gökçe, gençlerin çevre mahallelerde bulunan kahvehanelere gitmelerini engellemek için kendi odasına ufak bir kütüphane kurarak gençlerin kitap okuyup, masa tenisi ve satranç gibi oyunlar oynayarak faydalı zamanlar geçirmelerini sağladı. Süper Lig maçlarını da izleyebilecekleri bir oda oluşturan genç muhtar, yardımseverlerden kütüphaneyi büyütüp zenginleştirmek için kitap istedi.


Genç Muhtar Hacı Ömer Gökçe, gençleri olumsuzluklardan uzak tutmayı amaçladığını ifade ederek, "20 yaşında mahalle muhtarı seçildim. Şuan 21 yaşındayım. Vatandaş benim çalışabileceğimi düşündü, sevgimizden beni seçti. 700 metre mezarlık duvarı çevirttirdim. Daha sonra cenaze kılma yerleri yaptırdım. Muhtarlığımızı faaliyete geçirdik. Muhtarlığımızda da ilk önce oturma alanı oluşturduk. Bununla yetinmedik, diğer taraftan da masa tenisimizi kurduk. Yerimiz olmadığından dolayı kendi odamı gençlerin kitap okuması ve satranç oynayabilmesi için ayarladık. Bu şekilde de zamanımızı geçiyoruz. En azından kahvehanelerde durana kadar burada vakit geçiriyoruz. Genç yaşta muhtar olmak güzel bir duygu gerçekten. Sorumluluk isteyen bir duygu. Köyde kahvemiz vardı kapandı. Burayı kullanıyoruz. Gençler kitap okuyor. Fakat kitaplarımızda yetersizlik var. Yardımcı olmak isteyenler varsa yardımcı olurlarsa seviniriz" dedi. - SİVAS

Türkiye, Gökçe, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'da meydana gelen 5.9'luk deprem sonrası Van'da 9 kişi hayatını kaybetti
1.5 milyon lira kredi çekip aldığı büyükbaş hayvanları hastalanan muhtar intihar etti Afyon Valiliği, kentte koronavirüs vakası bulunduğu iddialarını yalanladı Son dakika: İran'da yayılan koronavirüs nedeniyle sınır kapıları kapatıldı, ulaşım tek taraflı durduruldu

Son Dakika Haberleri
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi
13:41 Antalya'da Gülben Ergen rüzgarı
11:30 Antalya da sahneye çıkan Gülben Ergen şarkılarını kendine özel yapılan halının üzerinde söyledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 17:47:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Genç muhtardan alkışlanacak hareket - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]