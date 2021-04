Genç MÜSİAD 7. Uluslararası Genç İşadamları Kongresi'ni düzenledi - Son Dakika

MÜSİAD'ın yanı sıra devletin önde gelen temsilcilerinin yer aldığı kongrede Türkiye'nin yatırım stratejisinden endüstri, sanayi ve teknolojinin geleceğine kadar ticaretin yeni çağını yansıtan pek çok konu, ulusal ve uluslararası konuşmacılarca masaya yatırıldı

Kongrenin açılışında konuşan Genç MÜSİAD Başkanı Furkan Akbal, "Pandemi, 'yarını bugünden fark etmeyi' sağlayacak fırsatlar ile üretimden finansa, rekabetten iş modellerine kadar her alanda yenilenmeyi getiriyor. Dijitalleşmeye uyum sağlayamayan, insan ve toplumu hiçe sayan bir büyüme sürdürülebilir değil. Gençleri ve teknolojiyi harmanlayarak iş dünyasına taşıyan yeni neslin platformu olarak bu gerçeklerle yarını bugünden fark ediyoruz" dedi

Genç MÜSİAD'ın 2008 yılından bu yana her 2 yılda bir düzenlediği Uluslararası Genç İşadamları Kongresi'nin (UGİK) 7'ncisi bugün 'NEXT' temasıyla düzenlenerek dünyanın en önde gelen girişimcilerini, fikir ve önderlerini geleceğin iş insanlarıyla buluşturdu. 'Yarını Bugünden Fark Et' sloganıyla, hibrit olarak MÜSİAD Genel Merkezi'nde düzenlenen ve Genç MÜSİAD Başkanı Furkan Akbal ve MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan'ın ev sahipliğinde düzenlenen kongreye MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar, Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Nurettin Nebati, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu protokol düzeyinde katıldı.

Ulusal ve uluslararası pek çok konuşmacı UGİK 2021'de 'çalışma düzenlerinin ve ortak çalışma alanlarının geleceği, Türkiye'nin yatırım stratejisi ve geleceği, girişim sermayesi ve teknoloji ekosisteminin geleceği, Kuzey ve Güney Afrika'daki yatırım ve iş fırsatları, endüstri ve sanayinin geleceği, ilham veren iş liderlerinin geleceği, finansal teknolojiler, mobilite ekosisteminin geleceği, e-ticaret ve rekabet' gibi farklı konu başlıklarında ticaretin yeni çağını, insan odaklı değişim dinamiklerini ve ekonomiyi ateşleyen fikirleri masaya yatırdı.

Dijitalleşme, mobilite ve insan odaklılık 'yenilenmeyi' tetikliyor

Türkiye'yi ve girişim ekosistemini çok daha güçlü bir şekilde tasarlamanın yol haritalarını geliştirmek üzere düzenlenen 7. UGİK'in açılış konuşmasını yapan Genç MÜSİAD Başkanı Furkan Akbal, pandemi sürecinin dijitalleşmeye uyum sağlayamayan şirketlerin yarının dünyasında var olabilmek için daha hızlı ve daha çevik hale gelmesi gerektiğini, insan ve toplumu hiçe sayan bir büyümenin sürdürülebilir olmadığını çok açık bir şekilde gösterdiğini vurguladı. Kongre ile "Next" diyerek, bundan sonra ne olacak sorusuna odaklandıklarını ve bugün yaşanan büyük değişimin, 'yarını bugünden farketmeyi' sağlayacak fırsatlar içerdiğini kaydeden Akbal, 2020 itibariyle pandeminin de etkisiyle tüm dünyada 'yenilenme' kavramının değer kazandığını gördüklerini ifade etti.

Akbal, "Bu yenilenme adımları, üretimden finansa, rekabetten iş modellerine kadar tüm alanları kapsıyor. Dijitalleşme, yeni çalışma modelleri, mobilite, yapay zeka, insan odaklılık bugün yaşadığımız değişimi tetikleyen unsurlardan sadece birkaçı. Çalışma modellerinin esnekleştiği, yeni iş alanlarının ortaya çıktığı, girişimci bakış açısının her zamankinden daha fazla önem kazandığı, yeni mesleklerin oluştuğu bir çağa doğru ilerliyoruz. Gelecekte olacağını öngördüğümüz işlerin tohumları şimdiden atılıyor. Gençleri ve teknolojiyi harmanlayarak iş dünyasına taşıyan yeni neslin platformu olarak bu gerçeklerle yarını bugünden fark ediyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Yapay zeka ile 10 yıllık süreçte 3.1 milyon iş artışı oluşacak

Şirketlerin COVID-19'un etkilerine ve dijital dönüşüme cevap vermek için yapay zekâya daha da fazla yatırım yapmayı planladığını hatırlatan Akbal, yapay zekâya yatırımın ise önemli bir yetenek dönüşümünü beraberinde getirdiğini vurguladı. Akbal, "Önümüzdeki 10 yıllık süreçte otomasyon, yapay zekâ ve dijital teknolojilerin yaratacağı ekonomik fayda ve sosyal değişimlerle 3,1 milyon iş artışı oluşturma potansiyeli öngörülüyor. Bu değişimi gerçekleştirebilmek için Türkiye'de işgücünde bulunan 21,1 milyon kişinin mevcut mesleğine devam ederken teknolojiden yararlanarak yetkinliklerini geliştirmesi gerekecek. Özellikle, e-ticaretin hızla yükselişe geçtiği bir dönemde, dijital alanlarda daha yetenekli çalışan arayışı da artacak" diye konuştu.

Tedarik zincirleri kısalıyor, yeni merkezler gündemde

Önümüzdeki dönemin Türkiye için sunduğu bir diğer fırsatın global tedarik zincirlerinde yaşanacak değişimler olduğunu belirten Akbal, şöyle devam etti: "Pandemi nedeniyle tedarik zincirlerinde yaşanan kopmalar, tüm dünyada gıda güvenliği başta olmak üzere, birçok sektörü tehdit etti. Bu durum önümüzdeki dönemde tedarik zincirlerinin kısaltılmasını, daha dayanıklı ve sürdürülebilir hale getirilmesini gerektirecek. Bu da yeni tedarik merkezlerinin ortaya çıkmasına yol açacak. Türkiye bu anlamda, sahip olduğu coğrafi konumu, esnek üretim kapasitesi, kaliteli iş gücü ve girişimci gençleriyle çok büyük bir potansiyele sahip. Gelecek artık bugün ve bugünün sahipleri de, yarını bugünden fark eden biz gençleriz. Değer yaratmanın yolu ise doğru veriyi, doğru şekilde analiz etmekten geçiyor. Tüm bu başlıklar, hükümetimizin Yeni Reform Paketi'nde yer alan konularla da birebir örtüşüyor."

"Genç girişimcilerimiz, yarınımızın üretim gücü"

Kongrede yaptığı konuşmasında Genç MÜSİAD'ı 'gözbebeğimiz' olarak tanımlayan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise UGİK'in gençlere ve girişimcilere yol göstermek amacıyla yola çıkan, alanında yetkin yerli-yabancı akademisyen ve iş insanlarının, gençlerle tecrübelerini paylaştığı önemli bir organizasyon olduğunu kaydetti. Toplam nüfusun neredeyse %16'sına tekabül eden yaklaşık 13 milyon kişinin, 15-24 yaş aralığında yer aldığını hatırlatan Kaan, "Nüfusumuzun gelecek projeksiyonuna göz attığımızda; genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2023 yılında %14,8, 2030 yılında %14,0, 2040 yılında %13,4, 2060 yılında %11,8 ve nihayet 2080 yılında %11,1'e düşeceği öngörülmektedir. Söz konusu riski azaltmamız adına; bugünümüzün genç girişimcilerinin yarınımızın yatırım, istihdam ve üretim gücü olduğunu unutmamalıyız. Bu bakımdan finansmana erişim probleminin çözülmesi, genç girişimcilik eğitimlerinin sayısının ve niteliğinin artırılması ve genç girişimlere yönelik teşvik ve desteklerinin artırılması; önceliğimiz olmalıdır" diye konuştu.

"Yüksek ahlak bilinciyle mühendis ve patent sayısı artırılmalı"

MÜSİAD'ı 31 yıl önce 'yüksek ahlak ve yüksek teknoloji' idealiyle kurduklarını ve teknolojiyi geliştirirken yüksek ahlak şuuruyla yola çıkılması gerektiğini belirten MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar, Türkiye'nin dünya patent liginde 25'inci sırada olmasının sorgulanması gerektiğine işaret etti. Teknoloji geliştirmenin bugün Türkiye'nin yetiştirdiği mühendis sayısı ve patent sayısıyla doğru orantılı olduğunu kaydeden Yarar, "Bunları devamlı ölçmeden ve matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi ilimlere, dünyadaki elektronik teknolojilere sahip olmadan bir patent geliştirmemiz mümkün değildir. Geliştirdiğimiz teknolojileri pazarda satılır bir emtia haline getirmek, en az teknolojiyi üretmemiz kadar zorunludur. Sanayici ve girişimci gençlerimiz, bu bilinçle, adil bir sistem içinde rant peşinden koşmadan kalkınmaya odaklanmalı, yüksek ahlak temelinde yüksek teknolojiyi pazara getirecek bir sistemle MÜSİAD'ın hedefine katkıda bulunmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

"Dijital teşvik sistemi üzerinde çalışıyoruz"

Dijitalleşmeye giderken her türlü planlama ve analizden faydalanmayı, bunlardan geri durmanın çağı anlamamak anlamına geldiğini ifade eden Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati ise Türkiye'nin satın alma gücü paritesi bakımından dünyanın 13. büyük ekonomisi olduğunu, tarımda, sanayide ve turizm başta olmak üzere pek çok alanda gerekli adımları atarak kendi içimizde yarışır hale gelmemiz gerektiğinin altını çizdi. İhracatçı sayısının 2002'de 30 bin iken 2020'de 90 bine ulaştığını kaydeden Nebati, "Olumlu göstergelere odaklanmamız gerekli. Genç girişimcilere getirdiğimiz sigorta prim teşviği ve vergi muafiyeti uygulamalarımız sürüyor. Yıl sonuna kadar hayata geçirilecek yeni bir çalışmamız daha var. Tek pencere teşvik sistemine geçecek Türkiye. Girişimciler tek bir pencere üzerinden teşviğin, nerede, hangi alanda bir teşvikle desteklendiğini görecek, başvurusunu yapacak, tüm işlemleri online yürütebilecek" diye konuştu.

Değişimin hızına uyum sağlamanın önemine dikkat çeken Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ise konuşmasında gençlerin girişimleri dinamik hale getirmesindeki yerini vurgulayarak "Hızlı karar alma mekanizmaları ve yol haritalarıyla hayat boyu eğitime konsantre olmamız şart. Gençler organizasyonlar içine istihdam edilmeli, onların zeka ve öngörüsüne ihtiyacımız var" dedi. Kasapoğlu, girişimcilik, medya, bilim, sanat, kültür ve edebiyat gibi tematik alanlarda düzenledikleri gençlik kampları, gençlik akademileri ve kulüpleriyle tüm eğitim çalışmaları, atölye ve yazılım projelerini desteklediklerini, kredi, yurt, spor tesisleri ve genç ofisleriyle gençlerin gelişimine katkıda bulunduklarını sözlerine ekledi.