Genç Müsiad Adana Şubesi'nde Gök Güven Tazeledi

ADANA (AA) – Genç
MÜSİAD Adana
Şubesi Başkanı Muhammet Veysel Gök
yeniden seçildi.
Genç MÜSİAD Adana Şubesi 12. Olağan Genel Kurulu, kentteki bir restoranda yapıldı.
Tek listeyle seçime gidilen genel kurul sonucunda, mevcut başkan Gök ikinci kez başkanlığa seçildi.
Genç MÜSİAD olarak dolu dolu iki yıl geçirdiklerini belirten Gök, yeni dönemde bilgilendirme, eğitim, iş geliştirme, işbirliği, sosyal aktivite gibi alanlarda çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.
Gök başkanlığındaki yönetim kurulunda Rıdvan Aslan başkan vekili, Alaaddin Oral, Emrah
Dinç, ve Celal Şengül başkan yardımcıları, Fatih
Şendur, Barış Azger, Cemil Taşkınırmak, Ömer Siverekli, Yunus Emre Yeşilmeşe ve Hacı Ali Hıradağı yönetim kurulu üyeleri, Ahmet Kaan
Kara, Emrah Aksak, Metin Can
Kar, İzzet Fidan
ve Doğan Şendur ise yönetim kurulu yedek üyeleri olarak yer aldı.