Son Dakika Haberleri: Genç Müsiad Adana Şubesi'nde Gök Güven Tazeledi

Genç Müsiad Adana Şubesi'nde Gök Güven Tazeledi

1 saat önce

ADANA (AA) – Genç MÜSİAD Adana Şubesi Başkanı Muhammet Veysel Gök yeniden seçildi.

Genç Müsiad Adana Şubesi'nde Gök Güven Tazeledi, System.String[]
ADANA (AA) – Genç MÜSİAD Adana Şubesi Başkanı Muhammet Veysel Gök yeniden seçildi.

Genç MÜSİAD Adana Şubesi 12. Olağan Genel Kurulu, kentteki bir restoranda yapıldı.

Tek listeyle seçime gidilen genel kurul sonucunda, mevcut başkan Gök ikinci kez başkanlığa seçildi.

Genç MÜSİAD olarak dolu dolu iki yıl geçirdiklerini belirten Gök, yeni dönemde bilgilendirme, eğitim, iş geliştirme, işbirliği, sosyal aktivite gibi alanlarda çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

Gök başkanlığındaki yönetim kurulunda Rıdvan Aslan başkan vekili, Alaaddin Oral, Emrah Dinç, ve Celal Şengül başkan yardımcıları, Fatih Şendur, Barış Azger, Cemil Taşkınırmak, Ömer Siverekli, Yunus Emre Yeşilmeşe ve Hacı Ali Hıradağı yönetim kurulu üyeleri, Ahmet Kaan Kara, Emrah Aksak, Metin Can Kar, İzzet Fidan ve Doğan Şendur ise yönetim kurulu yedek üyeleri olarak yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:52 Kaynak: AA

Veysel Gök, Adana, Genç, Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Güncel
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