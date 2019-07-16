Son Dakika Haberleri: Genç MÜSİAD Adıyaman şubesi bu yaz camide
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Genç MÜSİAD Adıyaman şubesi bu yaz camide

3 saat önce

Genç Musiad Genel Merkezi Tarafından Organize Edilen 'Bu Yaz Camideyim' Projesi Kapsamında Genç Musiad Adıyaman Şubesi, Kuran Kurslarını ziyaret ederek minik öğrencilerle biraraya geliyor.

Genç MÜSİAD Adıyaman şubesi bu yaz camide, System.String[]

Genç Musiad Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Torunoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Sait Ağa caminde Kuran-ı Kerim kursu gören öğrencileri ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Mehmet Torunoğlu ve yönetim kurulu üyeleri öğrencilere ikramlarda bulundu.

Öğrenciler ve Kurs hocaları ziyaretten dolayı memnun kaldıklarını dile getirdi.

Öğrencilerin Kur'an-ı Kerim öğrenmesine katkı sunmak adına Genç MÜSİAD Genel Merkezi ile birlikte projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Genç Musiad Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Torunoğlu, "Genç MÜSİAD Adıyaman Şubesi olarak bu yıl ikincisini düzenlediğimiz 'Bu Yaz Camideyim' projesi kapsamında Kuran kurslarını ziyaret ediyor öğrencilerimizle vakit geçiriyoruz. Ufak hediyelerle de öğrencilerimizi kuran öğrenmeye teşvik etmek için elimizden geleni yapıyoruz. 18 Ağustosa kadar devam edeceğimiz proje sonunda başarı gösteren öğrencilerimize de ayrı hediyelerimiz olacak"dedi.

Müstakil Sanayici Ve İşadamları Derneği, Kuran-ı Kerim, Adıyaman, Genç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:45 Kaynak: Bültenler
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