Genç MÜSİAD Alanya Şubesi için tanıtım toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Genç MÜSİAD Alanya Şubesi için tanıtım toplantısı yapıldı.

Genç MÜSİAD Başkanı Yunus Furkan Akbal, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Genç MÜSİAD Alanya Lansman" programında, MÜSİAD'ın en zorlu ve sıkıntılı dönemlerde elini, gövdesini taşın altına koyan bir yapı olduğunu söyledi.

Akbal, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nda yaptığı konuşmada Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) kurulduğu günden bu yana yapmış olduğu çalışmalarla, ekonomik raporlarla, sağlamış olduğu istihdamla ülkenin en önemli itici gücü olduğunu söyledi.

MÜSİAD'ın ulu bir çınar olarak yerini aldığını dile getiren Akbal, "MÜSİAD öyle bir çınar ki bir dalı Çin'e, bir dalı ABD'ye, bir dalı Güney Afrika'ya, bir dalı ise Rusya'ya uzanıyor." dedi.

MÜSİAD'ın binlerce iş insanını barındırdığını ifade eden Akbal, bunun da milyonlarca insana istihdam sağladığını vurguladı.

Genç MÜSİAD Alanya Şubesi Başkanı Alihan Elçi de MÜSİAD'ın ortak hayaller ve hedefler doğrultusunda durmadan çalışan ve daime ilerleyen öncü bir yapı olduğunu bildirdi. Genç MÜSİAD Alanya Şubesi olarak çıktıkları bu yolda öncelikli hedeflerinin genç iş insanlarını yetiştirmek ve hazır olan gençlerin önünü açmak olduğunu kaydeden Elçi, "Amacımız üyelerimizi yurt içi ve yurt dışı eğitim, konferans, sosyal proje ve üniversitelerde panel ve programlarla gençlerimizi sürekli olarak gelişen kürsel iş dünyasında hazırlayıp kazandırmak" diye konuştu.

Program karşılıklı hediyeler verilmesi ve yapılan duayla sona erdi.