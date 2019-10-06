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Genç MÜSİAD Başkanı dünya evine girdi

1 saat önce

Muğla Genç MÜSİAD Başkanı Furkan Akkartal ile öğretmen Aysun İnan Bodrum'da düzenlenen düğünle dünya evine girdi.

Genç MÜSİAD Başkanı dünya evine girdi, System.String[]

Muğla Genç MÜSİAD Başkanı Furkan Akkartal ile öğretmen Aysun İnan Bodrum'da düzenlenen düğünle dünya evine girdi. Akkartal ile İnan'ın nikah şahidi ise eski bakanlardan İmren Aykut oldu.


Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bodrum Şubesi Başkanı Osman Akkartal'ın oğlu Muğla Genç MÜSİAD Başkanı Furkan Akkartal ile öğretmen Aysun İnan Bitez sahilinde bulunan Amborasia otelde düzenlenene düğünle dünya evine girdi. Siyasi parti temsilcileri, STK başkanları ve çok sayıda iş adamının katıldığı düğünde Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt çiftin nikahını kıydı. Genç çiftin nikah şahitlikleri ise eski bakan İmren Aykut, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Kerim Altıntaş, eski Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Koç yaptı. - MUĞLA

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Bodrum, Muğla, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:54 Kaynak: İHA
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