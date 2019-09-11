Son Dakika Haberleri: Genç MÜSİAD’da kişisel verilerin korunması konuşuldu
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Genç MÜSİAD’da kişisel verilerin korunması konuşuldu

1 saat önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi çatısı altında faaliyetlerini yürüten Genç MÜSİAD Bursa Şubesi'nde gündem, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ydu.

Genç MÜSİAD’da kişisel verilerin korunması konuşuldu, System.String[]

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi çatısı altında faaliyetlerini yürüten Genç MÜSİAD Bursa Şubesi'nde gündem, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ydu. Düzenlenen bilgilendirme toplantısında genç iş insanlarına, kanun hakkında bilgiler verildi.

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:55 
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