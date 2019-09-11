Genç MÜSİAD’da kişisel verilerin korunması konuşuldu
1 saat önce
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi çatısı altında faaliyetlerini yürüten Genç MÜSİAD Bursa Şubesi'nde gündem, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ydu.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi çatısı altında faaliyetlerini yürüten Genç MÜSİAD Bursa Şubesi'nde gündem, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ydu. Düzenlenen bilgilendirme toplantısında genç iş insanlarına, kanun hakkında bilgiler verildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:55
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