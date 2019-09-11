Genç MÜSİAD'dan 10 Muharrem iftarı

Genç MÜSİAD Konya tarafından, Muharrem ayının 10. gününe ithafen iftar programı düzenlendi.



MÜSİAD ve Genç MÜSİAD üyelerinin katılımı ile gerçekleşen programda, Muharrem ayının tarihteki önemine ve sünnet olan Muharrem orucuna değinildi.



MÜSİAD Konya şubesinde düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Genç MÜSİAD Başkanı İsmet Safa Botsalı, mübarek Muharrem ayının 4 haram aylardan biri olduğunu söyledi. Muharrem ayında savaş yapılmadığını ifade eden Botsalı, "Efendimiz Ramazan orucu farz kılınmadan önce de bu ayda oruç tutardı. 10 Muharrem günü ise tarihte pek çok önemli olayın cereyan ettiği önemli bir gündür. Öyle ki, Adem Aleyhisselamın tevbesi bu gün kabul edilmiştir. Nuh Aleyhisselam tufandan, Musa Aleyhisselam Firavunun zulmünden, Yusuf Aleyhisselam zindandan, Eyyub Aleyhissellam hastalığından bugün kurtulmuştur" dedi.



İslam tarihinin gördüğü en acı felaketlerden birinin bugün olduğunu belirten Botsalı, "Peygamber Efendimizin torunu, sevgilisi, ciğerparesi aziz Hüseyin Efendimiz, 10 gün boyunca susuz bırakılıp 63 ok ve 34 kılıç darbesiyle yerlerde süründürülerek yine mübarek 10 Muharrem günü şehit edilerek İslam'ın bağrına bir hançer saplanmıştır. Rabbimizden kalbimize Ehl-i Beyt sevgisini ince ince nakşetmesini niyaz eyler, bu akşam soframızı teşrif ettiğiniz için hepinize canı gönülden teşekkür ederim" diye konuştu.



MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka ise, 'Muharrem' kelimesinin hürmet edilen anlamında olduğunu aktardı. Hazreti Peygamber'in bu ayı Allah'ın ayı olarak nitelendirildiğini belirten Okka, "Bu niteleme, Muharrem ayının faziletine, ilahi feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir. Kaynaklarımıza göre, Hazreti Peygamber Medine'ye gelince, Yahudilerin aşüra gününde oruç tuttuklarını görmüş ve 'Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?' diye sormuştu. 'Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Beni İsrail'i düşmanlarından kurtardı. Hazreti Musa da şükür olarak o gün oruç tuttu' dediklerinde Resulullah da 'Ben Musa'ya sizden daha yakınım' buyurup o gün oruç tutmuş ve Müslümanlara da tutmalarını tavsiye etmiştir" ifadelerini kullandı. - KONYA