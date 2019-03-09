Genç MÜSİAD'dan, Başkan Kutlu'ya Ziyaret
1 saat önce
Genç MÜSİAD Adıyaman Şubesi yönetimi, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'ya nezaket ziyaretinde bulundu.
Geçtiğimiz günlerde olağan kongresini gerçekleştirerek göreve seçilen Genç MÜSİAD Adıyaman Şubesi Başkanı Mehmet Torunoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'ya nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyarette Genç MÜSİAD'ın çalışmaları hakkında Başkan Kutlu'yu bilgilendiren Genç MÜSİAD Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Torunoğlu, amaçlarının gençlerin istihdama daha çok katkı sağlaması olduğunu dile getirdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni seçilen gençleri kutlayan Başkan Kutlu ise aydınlık ve gelişmiş bir Türkiye ve Adıyaman'ın için gençlere çok iş düştüğünü belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 03:58 Kaynak: Bültenler
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