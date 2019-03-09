Son Dakika Haberleri: Genç MÜSİAD'dan, Başkan Kutlu'ya Ziyaret

Genç MÜSİAD'dan, Başkan Kutlu'ya Ziyaret

1 saat önce

Genç MÜSİAD Adıyaman Şubesi yönetimi, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Genç MÜSİAD'dan, Başkan Kutlu'ya Ziyaret, System.String[]

Geçtiğimiz günlerde olağan kongresini gerçekleştirerek göreve seçilen Genç MÜSİAD Adıyaman Şubesi Başkanı Mehmet Torunoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Genç MÜSİAD'ın çalışmaları hakkında Başkan Kutlu'yu bilgilendiren Genç MÜSİAD Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Torunoğlu, amaçlarının gençlerin istihdama daha çok katkı sağlaması olduğunu dile getirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni seçilen gençleri kutlayan Başkan Kutlu ise aydınlık ve gelişmiş bir Türkiye ve Adıyaman'ın için gençlere çok iş düştüğünü belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 03:58 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kahraman İşçi, İntihara Kalkışan Genç Kızı Son Anda Kurtardı DEAŞ'lı Kadın Terörist DEAŞ'ın "Ceviz" Şifresini Anlattı

Bakan Pakdemirli Müjdeyi Verdi! Yüzde 30 Daha Fazla Ödeme Yapılacak Yapıların Zemin Araştırmalarına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de Yayımlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 17:38:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Genç MÜSİAD'dan, Başkan Kutlu'ya Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]