Genç Müsiad'dan Vali Gül'e Ziyaret
1 saat önce
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genç MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Burak Babüroğlu ve beraberindeki yeni yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Gaziantep Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genç
MÜSİAD Gaziantep
Şube Başkanı Burak Babüroğlu ve beraberindeki yeni yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Gaziantep Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
Genç MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Burak Babüroğlu, ziyarette Vali Gül'e yurt içinde ve yurt dışında yapmış oldukları faaliyetler hakkında bilgiler vererek, Genç İş Adamları olarak her türlü hizmet ve desteği vereceklerini belirtti. Vali Gül ise, "Gazi şehrimizi kalkındırıp hak ettiği yere getirmek için elimizden geleni yapacağız. El ele vererek, hep beraber çalışacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:14 Kaynak: İHA
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