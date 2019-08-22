Son Dakika Haberleri: Genç MÜSİAD Eskişehir'den Rektör Çomaklı'ya ziyaret
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Genç MÜSİAD Eskişehir'den Rektör Çomaklı'ya ziyaret

26 dakika önce

Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Eskişehir Şube Başkanı Mehmet Bilen ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.

Genç MÜSİAD Eskişehir'den Rektör Çomaklı'ya ziyaret, System.String[]

Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Eskişehir Şube Başkanı Mehmet Bilen ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti.


Rektörlük ofisinde gerçekleşen ziyarette Bilen ve beraberindeki heyet, Prof. Dr. Çomaklı'ya çalışmalarında başarılar diledi.


Rektör Çomaklı ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:02 Kaynak: İHA
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