Genç MÜSİAD Eskişehir'den Rektör Çomaklı'ya ziyaret

Rektör Çomaklı ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Rektörlük ofisinde gerçekleşen ziyarette Bilen ve beraberindeki heyet, Prof. Dr. Çomaklı'ya çalışmalarında başarılar diledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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