Genç Müsiad Gaziantep Şubesi Başkanı Babüroğlu, Güven Tazeledi

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15 Yaşındaki Kızı İntihar Edince, Acılı Anneyi Kimse Sakinleştiremedi

Düğün Sırasında Ateş Eden Maganda Dehşet Saçtı! 4'ü Kadın Çok Sayıda Yaralı Var