Son Dakika Haberleri: Genç Müsiad Karabük Şubesi Birinci Yılını Doldurdu

Genç Müsiad Karabük Şubesi Birinci Yılını Doldurdu

1 saat önce

Türkiye'de ve dünyada faaliyet gösteren Genç MÜSİAD'ın Karabük Şubesi kuruluşunun birinci yılını doldurdu.

Genç Müsiad Karabük Şubesi Birinci Yılını Doldurdu, System.String[]
Türkiye'de ve dünyada faaliyet gösteren Genç MÜSİAD'ın Karabük Şubesi kuruluşunun birinci yılını doldurdu.

GENÇ MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Bekir Uluçay, Genç MÜSİAD ailesi olarak 1. Yılı geride bırakmanın huzurunu ve gururunu yaşadıklarını belirterek, "1 yıl önce bugün Genç MÜSİAD Karabük Şubesini kurduk. Şube olarak, kurulduğumuz günden bugüne, değerlerimiz doğrultusunda yürüttüğümüz faaliyetleri yalnızca bir İş Adamları Derneğinin takvimiyle sınırlamadık. Ülkemizin kalkınması için mevcut sorunları tespit ederek, bunların çözümüne yönelik fikirler üretmeyi de öncelikli sorumluluklarımız arasına aldık. Hazırladığımız raporlar, gerçekleştirdiğimiz tüm etkinlik ve projelerle, elimizi taşın altına koymaktan çekinmediğimiz de her zaman gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz" dedi.

Bir bakış açısına göre olgunluk dönemini yaşayan, bir başka açıdan hala genç bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak, 1 yılda gerek 3T(Tanı, Tanıştır, Ticaret Yap) gerek Ahilik toplantılarımız ile oldukça güzel işlere imza attıklarını ifade eden Uluçay, "Bu çalışmalar ile Karabük'ün Genç İş Adamlarını bir araya getirme gayreti içinde olduk. Bu 1 yıllık süreç içerisinde kurumsal üyelerimiz ve üniversite birimimiz ile toplamda 57 üyeye ulaştık. Ancak, henüz yolun başındayız, gidecek daha çok yolumuz var. Kadim medeniyet kültürümüzün biçimlendirdiği Ahilik kültür ve irfanından süzülmüş, sosyal ve manevi sorumluluk anlayışımız çalışmalarımızın temelini oluşturacaktır. MÜSİAD olarak önümüzdeki çalışma döneminde İş dünyasına dönük faaliyetlerimiz yanında Eğitim ve Sosyal politika alanında kurumsal ve etkin çalışmalarımızı tüm heyecanımızla devam ettireceğiz. Bu kadim ve gönüllü yürüyüşümüzde, öncelikle, bu yürüyüşü başlatan 11 kişilik kurucu heyetimizden, en yeni üyemize kadar, bize destek veren, gönlünü ve yüreğini koyan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:27 Kaynak: İHA

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Genç, Karabük, Güncel
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