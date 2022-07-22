Genç MÜSİAD Manisa Şube Başkanı Necmi İşçi oldu

Genç MÜSİAD Manisa Şube Başkanlığı Necmi İşçi, Manisa'nın potansiyelini gençliğin enerjisini, büyüklerin tecrübesiyle bereketli kazançlara dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Genç MÜSİAD Manisa Şube Başkanlığına getirilen Necmi İşçi, Yunusemre ilçesindeki bir otelde gerçekleşen Genç MÜSİAD 3. Dönem Tanıtım Programında yönetimini tanıttı, projelerini anlattı.

Kentin ve ülkenin ekonomisine katkı sağlamak istediklerini belirten Necmi İşçi, "Gelişen ülke ekonomimizde Manisa'nın yeri çok önemli. Her geçen gün büyüyen ve gelişen Manisa OSB Türkiye'de ve dünyada örnek gösterilen, yatırımcısına ve ülkesine kazandıran bir duruma geldi. İlçelerimizde kurulan organize sanayi bölgeleri de hızla gelişiyor." diye konuştu.

İşçi, Manisa'nın üzüm ve zeytin başta olmak üzere tarım ürünlerinde ürün kalitesi ve rekolte anlamında da iyi bir yerde olduğunu söyleyerek, "Şehrimizin bu büyük potansiyelini gençliğimizin enerjisi ve büyüklerimizin tecrübeleriyle harmanlayarak milli manevi değerlerimizden kopmadan, toplumsal dayanışma ve paylaşma kültürü içerisinde bereketli kazançlar umuyoruz." ifadelerini kullandı.