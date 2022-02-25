Genç MÜSİAD Muğla ile üniversite öğrencileri tanıtım standında bir araya geldi - Son Dakika

Genç MÜSİAD Muğla ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri üniversite içerisinde kurulan tanıtım standı ile bir araya geldi.

2021 yılının sonunda kurulan Genç MÜSİAD Muğla Şubesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi C kapısında kurmuş olduğu tanıtım standı ile öğrencilere faaliyet ve projeleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

3 gün süren programa öğrenciler ilgi gösterdi.

MÜSİAD Muğla ve Üniversite arasındaki bağların güçlendirildiği programda, öğrenciler için yapılacak olan projeler, konferans ve yarışmalar anlatılarak öğrencilerin talep ve önerileri dinlendi.

Programın 3. gününde yaklaşık 500 öğrenciye çorba ikramında bulunuldu. Program boyunca üniversite öğrenciler ile görüşmeler yapan MÜSİAD Muğla Başkanı Kazım Demir, standı ziyaret eden öğrencilere, ziyaretçilere, emeği geçenlere ve desteklerinden dolayı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yetkililerine teşekkür etti.