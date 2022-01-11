Genç MÜSİAD Samsun yönetiminden Havza Belediye Başkanı Özdemir'e ziyaret - Son Dakika

Genç Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Samsun Şube Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Ziyarette Genç MÜSİAD Samsun Şube Başkanı Ahmet Korkmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Özdemir'e yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Özdemir, Korkmaz ve beraberindekilere çalışmaları hakkında bilgi vererek, "İlçemizin geleceği olarak gördüğümüz Havza OSB'nin gelişmesi için her türlü iş birliğine açığız. İnşallah Havza OSB 4 bin 500 dekar alana çıkıyor. Bu daha çok yatırım, daha çok istihdam demek. Siz değerli genç sanayici ve iş insanlarımızı Havza OSB'de yatırımcı olarak görmek bizlere güç verecek." dedi.

Korkmaz da Havza'nın hızlı bir gelişim trendi yakaladığını takip ettiklerini dile getirerek, "Havza Belediyesinin çalışmalarını takip etmekteyiz. Özellikle Havza OSB ilçeye büyük katkı sağlayacak. Havza OSB'nin büyümesi için Genç MÜSİAD Samsun Şubesi olarak bizler de elimizden gelen desteği vereceğiz." diye konuştu.