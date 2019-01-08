Son Dakika Haberleri: Genç Müsiad Şubesinden Vali Gül'e Ziyaret

Genç Müsiad Şubesinden Vali Gül'e Ziyaret

1 saat önce

Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şube Başkanı Burak Babüroğlu, yeni yönetim kurulu üyeleriyle Gaziantep Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.

Genç Müsiad Şubesinden Vali Gül'e Ziyaret, System.String[]
Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şube Başkanı Burak Babüroğlu, yeni yönetim kurulu üyeleriyle Gaziantep Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.

MÜSİAD Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette konuşan Vali Gül, kenti kalkındırmak için çalıştıklarını ifade ederek, "Gazi şehrimizi kalkındırıp hak ettiği yere getirmek için elimizden geleni yapacağız, el ele vererek, hep beraber çalışacağız." ifadesini kullandı.

Genç MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Burak Babüroğlu da Gül'e yurt içi ve dışında yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Babüroğlu, genç iş adamlarının Gaziantep'in kalkınması için her türlü desteği vereceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:21 Kaynak: AA

Gaziantep, Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Genç, Güncel
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