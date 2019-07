Genç MÜSİAD'ta "İş hayatında Dönüşüm ve Yeni Normlar" konferansı

Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (Genç MÜSİAD) Konya Şubesi tarafından "İş Hayatında Dönüşüm ve Yeni Normlar" konulu konferans düzenlendi.

Genç MÜSİAD Konya Şubesi tarafından düzenlenen konferansa İnnoPark Genel Müdürü Prof. Dr. Fatih Mehmet Botsalı konuk oldu. Konferansta konuşan Prof. Dr. Botsalı,"Çocuklarınızı iş hayatının içinde yetiştirmelisiniz. Büyük iş adamlarının çoğu şantiyelerde yetişmiştir. Şantiyedeyseniz çalışmak ve çözüm üretmek zorundasınız. Birçok problem karşınıza çıkıyor ve o problemleri anında çözebilmelisiniz. İş hayatı, bizlere hem ahlaken, hem de beceri yönünden birçok şey öğretmektedir. Çözüm üreten, başarılı ve tuttuğunu koparan bir nesle sahip olmak için onları mutlaka ama mutlaka iş hayatının içinde yetiştirmelisiniz. Her işletmede problemler biliniyor fakat problemlerin çözümünde bir sistematiğimiz olmadığı için çözemiyoruz ve sıkıntı yaşıyoruz. İşletmeler öyle bir sistem kurmalı ki, problemleri anında çözmelidir. Özellikle aile şirketleri, başarılı bir sistem kurabilir ve uygulayabilirse, dağılmayı ve parçalanmayı önleyecektir. Bu sistematik büyümeyi de sağlayacaktır. Çok iyi hayaller kurmalı ve iyi bir hedef belirlemelisiniz. O hedefe gidecek iyi bir stratejiniz olursa emin olun ki Allah yardımcı oluyor. Allah, yola çıkana hep yardım eder" dedi.



"Girişimci risk odaklı değil, fırsat odaklı olmalıdır"



Stratejik yönetimin çok önemli olduğunu belirten Botsalı,"Hedeflerinize ulaşabilmek için de stratejinizi iyi belirleyip doğru adımlar atmalısınız. 1. Bugün neredesiniz, şuandaki durumunuz ne? 2. Nerede olmalısınız? 3. Hedeflerinize nasıl ulaşabilirsiniz? 4. Hedeflerinize ulaştığınızı nasıl kontrol edebilirsiniz? Bu dört soruyu cevapladığınız zaman başarılı olmamanız mümkün değildir. Hayatınız boyunca stratejik hamleler ile ilerlemelisiniz. İşyerlerinizde profesyonelleşin. Yani kimin ne iş yaptığı belirli olsun. Çalışanlarınızdan verim almak istiyorsanız, bir kişiye her işi yaptırmayın. İyi bir ekip kurun. İyi ekip birbirine benzeyen değil, birbirini tamamlayan şekilde olmalıdır. Bazı firmalar elemanına değer vermiyor. Bazı patronlar her elemanın bir yedeğini bulunduruyor. Bu bizleri üzmektedir. Bu yanlış bir uygulamadır. Firmanızın enerjisini artırmak için kadrolarınızda gençlere yer açın. Gençlere, oluşturduğunuz kadrolara ve yatırıma önem verin. Doğru hedefler belirleyin. Girişimci risk odaklı değil, fırsat odaklı olmalıdır" ifadelerini kullandı.



Konferansa çok sayıda Genç MÜSİAD üyesinin katıldı. - KONYA

