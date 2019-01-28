Genç Müsiad'ta Kalkan Dönemi

Yapılan kongrede Genç Müsiad başkanlığına ise daha önceden AK Parti Gençlik Kollarında görev yapan Kubilay Kalkan oldu.

FARKLI PROJELERE İMZA ATACAĞIZ

Müsiad Kırıkkale şubesinin 4. Olağan kongresi hafta sonu Genel Başkan Abdurrahman Kaan ve il protokolünün katılımı ile gerçekleşti.Mevcut başkan Mustafa Kaplantekrar Müsiad Kırıkkale Şube başkanı olarak seçildi.Genç Müsiad başkanlığına ise daha önceden AK Parti Gençlik Kollarında görev yapan Kubilay Kalkan oldu.Kısa sürede çalışmalara başlayacağını ifade eden Kalkan,"İlimiz için önce hayırlı hizmetler , daha sonrasından tüm STK'lar ile birlikte toparlayıcı olmakla beraber gençliğe gündeme yön veren bir kurum olmaya devam edeceğiz. Yıl içerisinde farklı projelere imza atacağız"ifadelerini kullandı.