Son Dakika Haberleri: Genç Müsiad Üyeleri "4 Adımda Dış Ticaret"İ Konuştu

Genç Müsiad Üyeleri "4 Adımda Dış Ticaret"İ Konuştu

22 dakika önce

Genç MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) üyeleri, "4 Adımda Dış Ticaret" programında bir araya geldi.

Genç Müsiad Üyeleri
Genç MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) üyeleri, "4 Adımda Dış Ticaret" programında bir araya geldi.

Genç MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, programda, ADABTE International Genel Müdürü Ali Suat Gerger sunum yaptı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Genç MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Burak Babüroğlu, programın faydalı ve interaktif geçtiğini belirtti.

Gaziantep'in ihracat konusunda marka bir kent olduğuna dikkat çeken Babüroğlu, şunları kaydetti:

"Biz, genç iş adamları olarak cesaretli adımlarımızla dünya pazarında ülkemizi başarıyla temsil edip, bayrağı daha da ileriye taşımayı kendimize hedef koyduk. Bu yolda ilerlemek için de eğitimleri önceliğimiz olarak görüyoruz. Hem teorik hem de pratik bilgiyi barındıran eğitimlerimizde özellikle genç iş adamlarımızın kendi sektörlerinde nasıl ihracat yapacağı konusunda kendilerini geliştirmeleri için konuların piri kişileri bulup bilgi aktarmasının imkanını sunuyoruz. Bu tecrübe ve bilgileri harmanlayıp sektörümüzle ilgili doğru ihracat yapma hakkında doğru analizler yapma bilgisi ediniyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:15 Kaynak: AA

Gaziantep, Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Genç, Ekonomi
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