Genç MÜSİAD Van Şube Başkanı Burak Gültepe, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı - Son Dakika

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Genç (MÜSİAD) Van Şubesi Başkanı Burak Gültepe, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gültepe, mesajında, gazetecilerin tüm dünyada haber alma özgürlüğünün simgesi olduğunu belirtti.

Gazetecilik mesleğinin gecesi gündüzü olmayan meşakkatli bir meslek olduğunu aktaran Gültepe, şunları kaydetti:

"Basın çalışanları demokrasimizin gelişmesinde önemli görevler üstlenmektedir. İlimizin kalkınmasında, tanıtılmasında, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişmesine önemli katkılar sağlayan basınımızın ve fedakar basın emekçilerimizin, özveri içerisinde yerine getirdikleri görevlerini, bundan sonra da aynı duyarlılıkla, yerine getireceklerine inanıyorum. Yaşadıkları tüm zorluklara rağmen her koşulda kamuoyunu aydınlatmak için büyük bir özveriyle çalışan, yerel ve ulusal basınımızın temsilcilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, başarı diliyorum."