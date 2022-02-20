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Genç MÜSİAD Van Şube Başkanı Gültepe: "Van önemli programlara ev sahipliği yapıyor" - Son Dakika

Genç MÜSİAD Van Şube Başkanı Gültepe: "Van önemli programlara ev sahipliği yapıyor"

20.02.2022 13:53
Genç MÜSİAD Van Şube Başkanı Gültepe: "Van önemli programlara ev sahipliği yapıyor"

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Genç (MÜSİAD) Van Şubesi Başkanı Burak Gültepe, Genç MÜSİAD'ın Van'da önemli programlara ev sahipliği yaptığını söyledi.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Genç (MÜSİAD) Van Şubesi Başkanı Burak Gültepe, Genç MÜSİAD'ın Van'da önemli programlara ev sahipliği yaptığını söyledi.

Gültepe, yaptığı açıklamada, en son düzenledikleri "Van İş Dünyası Buluşması" programına katılan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'a gençlerin taleplerini ve kentin sorunlarını ilettiklerini anlattı.

Van'da genç nüfusun fazla olduğunu belirten Gültepe, şunları kaydetti:

"Bizler gençlerin sesi ve temsilcisi olmak için çaba veriyor, geleceğin girişimcilerini ve iş insanlarını bir araya getirmeye gayet ediyoruz. Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip 10 ili arasında yar alan Van'da genç istihdamı, gençlerin iş hayatıyla, sporla ve sanatla buluşması gerekiyor. Son dönemlerde önemli adımlar atıldı ve yatırımlar yapıldı. Gençliğe de daha büyük yatırım yapılmalıdır. Kentimiz her yıl büyük oranda nitelikli göç veriyor ve bu göçün büyük kısmını gençler oluşturuyor. Van'ın üreten, kente değer katacak gençlere ihtiyacı var. İlimizde çevre yolunun bitirilmesi, yeni bir stadın yapılması, kentin mevcut trafik sıkışıklığından kurtulması gerekiyor. Devletimizin ve hükümetimizin sunacağı her katkı ilimizin geleceği olan gençlere umut olacaktır. Genç MÜSİAD olarak Van'da önemli programlara ev sahipliği yapıyoruz. Gençlerimizin gelecekte daha iyi yerlerde olmasını için çalışıyoruz."

Van'ın sadece tarım ve hayvancılık kenti olmadığını son dönemde turizmle de öne çıktığını anlatan Gültepe, başta İran olmak üzere çok sayıda yabancı turistin kente geldiğini dile getirdi.

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Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği, Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Mahmut Gürcan, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Genç MÜSİAD Van Şube Başkanı Gültepe: 'Van önemli programlara ev sahipliği yapıyor' - Son Dakika


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