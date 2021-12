Genç müzisyen yangında hayatını kaybetmişti, 2 şüphelinin müebbet hapsi istendi - Son Dakika

Genç müzisyen yangında hayatını kaybetmişti, 2 şüphelinin müebbet hapsi istendi

Genç müzisyenin hayatını kaybettiği yangına dava

Şüphelilerin müebbet hapsi istendi

İSTANBUL - Kadıköy'de bir binada çıkan yangında 20 yaşındaki Yusuf Can Döğüşçü isimli genç müzisyenin hayatını kaybetmesine ilişkin, yangını çıkardığı tespit edilen 2 şüpheli hakkında "yangın çıkarmak suretiyle olası kastla kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Kadıköy Osmanağa Mahallesi Tayyareci Sami Sokak üzerinde bulunan bir binada 29 Haziran'da çıkan yangında Yusuf Can Döğüşçü'nünölümüne ilişkin 2 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, gayri resmi apart olarak kullanılan dairede meydana gelen yangının şüpheliler Mahmut S. ve Burak K.'nın birlikte kaldıkları odadan başladığı, şüphelilerin yangından hemen önce eşyalarını hazırlayarak aparttan ayrıldıkları anlatıldı. Tanık ve müşteki beyanlarına göre, her iki şüphelinin de apartta kalmalarının istenmemesi nedeniyle apart yönetimi ile aralarında anlaşmazlık bulunduğu belirtildi.

Suçu birbirlerine attılar

İddianamede, şüphelilerin savunmalarında birbirlerini suçladıkları aktarıldı. 2 şüphelinin fikir, irade ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri, kaldıkları odadan ayrılmadan önce odada bulunan eşyaları tutuşturmak suretiyle bilerek yangın çıkarttıkları ve sonrasında aparttan ayrıldıkları, çıkan yangında bitişikteki odada kalan Yusuf Can Döğüşçü'nün hayatını kaybettiği anlatıldı. Şüphelilerin apartta kalmalarının istenmemesi nedeniyle ayrılırken bir tepki olarak daireye ve eşyalara yakarak zarar verdikleri kaydedildi.

'Öngördükleri halde umursamadılar'

Şüphelilerin sabahın erken saatlerde odalarında çıkarttıkları yangın sonucunda bitişiklerinde bulunan odada kalan ancak aralarında herhangi bir husumet bulunmayan Yusuf Can Döğüşçü'nün yanarak zarar göreceğini öngördükleri veya öngörmeleri kendilerinden beklendiği halde umursamayıp eylemi gerçekleştirerek meydana gelen ölüm olayında olası kastla sorumlu olmaları gerektiği vurgulandı.

Müebbet hapis talebi

İddianamede, şüpheliler Mahmut S. ve Burak K.'nın "yangın çıkarmak suretiyle olası kastla kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Şüphelilerin ayrıca, "yakarak mala zarar verme" ve "genel güvenliğin tehlikeye sokulması" suçlarından 2'şer yıl 6'şar aydan, 11'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.