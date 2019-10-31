Son Dakika Haberleri: Genç müzisyenler için eşsiz fırsat: Perulu çocuklar, Viyana Filarmoni Orkestrası ile buluştu
Son Dakika Kültür Sanat Genç müzisyenler için eşsiz fırsat: Perulu çocuklar, Viyana Filarmoni Orkestrası ile buluştu

Genç müzisyenler için eşsiz fırsat: Perulu çocuklar, Viyana Filarmoni Orkestrası ile buluştu

6 saat önce

Perulu çocuklar, Viyana Filarmoni Orkestrası ile buluştu

Genç müzisyenler için eşsiz fırsat: Perulu çocuklar, Viyana Filarmoni Orkestrası ile buluştu, System.String[]

Dünyaca ünlü tenor Juan Diego Florez tarafından kurulan 'Sinfonia por el Peru' adlı müzik okulu öğrencilerinin hayalleri gerçek oldu. Peru'da imkanı olmayan çocukların da müzik eğitimi alabilmelerini sağlayan okulun en iyi öğrencilerinden oluşan Gençlik Senfoni Orkestrası, Salszburg'da ikonik Viyana Filarmoni Orkestrası ile buluştu.

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Juan Diego Florez, Viyana, Kültür Sanat

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 08:22 
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