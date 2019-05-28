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Genç müzisyenlerden muhteşem konser

3 saat önce

Adıyaman Belediyesi'nin, Adıyaman'ın değerlerini hemşerileriyle buluşturduğu 'Şehr-i Yaman'da Ramazan Etkinlikleri' programlarında sahne alan Adıyaman Belediyesi Konservatuarı gençler korosu muhteşem bir konsere imza attı.

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Adıyaman Belediyesi'nin, Adıyaman'ın değerlerini hemşerileriyle buluşturduğu 'Şehr-i Yaman'da Ramazan Etkinlikleri' programlarında sahne alan Adıyaman Belediyesi Konservatuarı gençler korosu muhteşem bir konsere imza attı.

Demokrasi Parkında gerçekleştirilen 22. gün etkinlikleri Adıyaman Belediyesi Konservatuarının keman, bağlama, gitar, ney ve piyano kurslarında eğitim gören kursiyerlerin müzik dinletileriyle başladı. Mini konserden sonra sahneye çıkan Adıyaman Belediyesi Konservatuarı Gençler Korosunu dinlemeye gelen vatandaşlar söylenen şarkılarla eşsiz bir gece yaşadı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş ve çok sayıda davetlinin katıldığı konserler sonunda sahneye davet edilen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, genç kursiyere katılım belgesi takdim ederken, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış da Adıyaman Belediyesi Konservatuarı Gençler Korosu adına Şef Kadriye Kübra Toprak'a verdikleri konserden dolayı teşekkür ederek, plaket ve hediye takdiminde bulundu. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:14 Kaynak: İHA
Ramazan etkinlikleri, Adıyaman, Güncel
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