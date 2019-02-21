Genç Nesillerin Mescid-i Aksa'yı Tanıması İçin Oyun Geliştirildi (2)

- Oyunun ana programcısı Filistinli Bilgisayar Mühendisi Muhammed Abdulhak ile röportaj KUDÜS (AA) – ESAT FIRAT – Filistinli bir sivil toplum kuruluşu, Türkiye'deki bir derneğin katkısıyla İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa temalı bir oyun geliştirdi.

- Oyunun ana programcısı Filistinli Bilgisayar Mühendisi Muhammed Abdulhak ile röportaj KUDÜS (AA) – ESAT FIRAT – Filistinli bir sivil toplum kuruluşu, Türkiye'deki bir derneğin katkısıyla İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa temalı bir oyun geliştirdi.



Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Tarihi Burc El-Lak Lak Toplum Merkezi, Türkiye'den Vakt-i Kıraat Derneği'nin desteğiyle genç nesillerin Mescid-i Aksa'yı daha iyi tanımaları için Harem-i Şerif'i oyun dünyasına taşıdı.



Oyunun tanımında, "Tarihsel derinliği, mübarek kılınmış çevresi, İslam medeniyetinin tüm güzelliğiyle tecelli ettiği kutsal şehir Kudüs'ün cevheri ve hatta Bilad-ı Şam'ın incisi konumundaki Mescid-i Aksa'yı genç nesil tanımalı ve ona sahip çıkmalıdır." sözlerine yer veriliyor.



Burc El-Lak Lak'tan profesyonel bir ekibin çalışması ve Vakt-i Kıraat Derneği'nin sponsorluğunda yaklaşık bir yıl önce dizaynına başlanan Haris'ul Aksa (Aksa'nın Koruyucusu) adlı oyun, yaklaşık iki hafta önce piyasaya sürüldü.



IOS ve Android destekli cihazlara ücretsiz olarak indirilebilen Aksa'nın Koruyucusu oyunu, şiddetten uzak, kültür ve eğitim içerikli bir oyun olması nedeniyle özellikle aileler tarafından çocukların oynaması için teşvik ediliyor.



Yakın bir zamanda piyasaya sürülmesine rağmen şimdiye kadar on binlerce cihaza indirilen oyun, dilinin Arapça olması nedeniyle şimdilik sadece Arap dünyasına hitap ediyor. Oyunu programlayan ekip, yakın zamanda başta İngilizce ve Türkçe olmak üzere diğer dillerdeki sürümlerini de piyasaya sürmeyi hedefliyor.



- "Büyük bir sorumluluk, tarif edilemez bir mutluluk"



Oyunun ana programcısı Filistinli Bilgisayar Mühendisi Muhammed Abdulhak da AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisi açısından Mescid-i Aksa gibi kutsal bir alanı cisimlendirerek oyun dünyasına taşımanın büyük bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Bu benim için hem büyük bir sorumluluktu hem de tarif edilemez bir mutluluktu." dedi.



Çok kısa sürede oyunu programlamak için gecesini gündüzüne kattığını söyleyen Abdulhak, "Çünkü bu hem toplumsal bir sorumluluk hem de dini bir sorumluluk. Bu uygulamayı herkes kullanacak, herkes görecek. Dolayısıyla bu çok önemli bir durumdu." ifadelerini kullandı.



Abdulhak, Mescid-i Aksa'yı hem fiziksel boyutu hem de tarihsel gerçekliğine tamamen uygun bir şekilde programladığını vurgulayarak, "Bu bir tohum gibidir. Milyonlara ulaşacak bir uygulamada emek sarf etmek memnun edici bir durum." dedi.



Oyunun yeni sürümleri üzerinde de çalıştıklarını belirten Abdulhak, "Daha fazla bilgilendirme için fikir ve dizayn açısından daha nitelikli yeni sürümler üzerinde çalışıyoruz, ki böylece hem oyuncuyu bağlı tutalım hem de oyun devam etsin istiyoruz." şeklinde konuştu.



Abdulhak, Mescid-i Aksa'nın avlularında büyüdüğünü belirterek, Müslüman nesillere ulaşması için böyle bir uygulamayı dizayn etmekten gurur duyduğunu ve bunun Harem-i Şerif'e bir hizmet olduğunu söyledi.



Oyunu geliştirmek ve daha fazla insana ulaştırmak için geri durmayacaklarını vurgulayan Abdulhak, Aksa'nın Koruyucusu'nun piyasaya sürülmesinin ardından bazı fanatik Yahudilerden tehdit mesajları aldığına da dikkati çekti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kenan Sofuoğlu: Pistleri Çok Özlüyorum, Cumhurbaşkanımızdan İzin İsteyeceğim

Bakan Albayrak, KDV İadelerini 10 İş Günü İçerisinde Yapacak Düzenlemeyi Açıkladı

Deniz Baykal 16 Ay Sonra Döndüğü Meclis'te Yemin Etti, Yemini Metinden Değil Ezbere Okudu

Vakıfbank, Kredi Faiz Oranlarını İndirdi