Genç nüfus en fazla İstanbul'da - Son Dakika

TÜİK, nüfus istatistiklerini açıkladı. Buna göre megakent İstanbul'un genç nüfusu toplam 76 ili geride bırakarak zirveye yerleşti. İstanbul'un genç nüfusu 76 ili geride bıraktı.

Türkiye İstatistik Kurumu nüfus oranlarını açıkladı. Buna göre ülkenin 15-24 yaş grubundaki genç nüfusu 12 milyon 955 bin 672 kişi olarak hesaplandı. Genç nüfusun 6 milyon 647 bin 265'ini erkekler, 6 milyon 308 bin 407'sini ise kadınlar oluşturdu.

Genç nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında İstanbul, 2 milyon 307 bin 379 kişi ile ilk sırada yer aldı Bu ili Ankara ve İzmir takip etti. Genç nüfusun az olduğu iller ise Tunceli, Ardahan ve Bayburt.