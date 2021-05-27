Genç nüfus oranı en yüksek 2. il Şırnak oldu - Son Dakika

Genç nüfus oranı en yüksek 2. il Şırnak oldu

27.05.2021 09:46
Genç nüfus oranı en yüksek 2. il Şırnak oldu, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 Yılı istatistiklerle gençlik haber bültenini paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 Yılı istatistiklerle gençlik haber bültenini paylaştı. TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment TOKA tarafından verilen bilgiye göre, Türkiye'de genç nüfus oranı en yüksek 2. il Şırnak oldu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2020 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 893 bin 750 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,4'ünü oluşturdu. Genç nüfusun yüzde 51,3'ünü erkek nüfus, yüzde 48,7'sini ise kadın nüfus oluşturdu.

Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2025 yılında yüzde 14,3, 2030 yılında yüzde 14,0, 2040 yılında yüzde 13,4, 2060 yılında yüzde 11,8 ve 2080 yılında yüzde 11,1'e düşeceği öngörüldü.

ADNKS sonuçlarına göre 2020 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 23,4 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 22,5 ile Şırnak ve yüzde 21,8 ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla, yüzde 12,5 ile Muğla, yüzde 12,8 ile Sinop ve Balıkesir oldu.

2020 yılı sonu itibarıyla Şırnak'ın toplam nüfusu 537 bin 762 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 120 bin 743 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 22,5'ini oluşturdu. Şırnak bu oran ile genç nüfus oranının en yüksek olduğu iller sıralamasında 2. sırada yer aldı. Genç nüfusun yüzde 53,9'unu erkek nüfus, yüzde 46,1'ini ise kadın nüfus oluşturdu.

(Melih Yiğit/İHA)

Genç nüfus oranı en yüksek 2. il Şırnak oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Şırnak, Siirt, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Genç nüfus oranı en yüksek 2. il Şırnak oldu - Son Dakika


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