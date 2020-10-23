Genç ofis için imzalar atıldı - Son Dakika

Genç ofis için imzalar atıldı

23.10.2020 10:55
Genç ofis için imzalar atıldı, System.String[]

Genç Ofis Protokolü, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz arasında imzalandı.

Genç Ofis Protokolü, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz arasında imzalandı.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü makamında gerçekleşen protokol imza törenine Gençlik Hizmetleri Müdürü Ayhan Tekin'de katıldı.

İmzalanan İş Birliği Protokolü kapsamında Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde eğitim gören öğrenciler, görev yapan öğretmenler ve idari personelinin gençlik merkezi faaliyetlerinden yararlanabilmeleri için gençlik merkezi faaliyetlerinin tanıtıldığı, aynı zamanda öğrencilerin ihtiyaç duyduğu ilgili alanlarda uygun görülen faaliyetlerin organize edildiği, gerçekleştirildiği okullar bünyesinde ofisler kurulacak.

Bu ofisler sayesinde kişinin kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla, bireysel çıkarlarını gözetmeksizin, hiçbir maddi beklentisi olmadan, sadece topluma faydalı olma arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini birlikte ya da ayrı ayrı güçlendirilmesi ve kullanabilmesi amaçlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, "Bu protokol, gençlerimizin zamanlarını kaliteli ve verimli şekilde geçirmeleri adına olumlu bulduğumuz bir protokoldür. Bu protokolle birlikte inanıyoruz ki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'müz genç öğrencilerimizle bire bir ilgilenebilecek ve gençlerimizin kişisel gelişimlerine katkı sağladığı gibi kariyer planlamaları konusunda da yardımcı olacaklardır. Bu iş birliği protokolünün iki kuruma da hayırlı olması temenni ediyorum. Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Fikret Keleş'e de çabalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Keleş " Genç Ofisler, sosyal sorumluluk ve gönüllülük algılarının güçlendirilmesinin yanı sıra kişisel kapasitenin yükseltilmesine katkı sağlanması amacıyla imzalanan iş birliği protokolü neticesinde öğrencilerin yanı sıra akademik ve idari personelin eğitsel, kültürel, gönüllülük ve sportif faaliyetlerinin geliştirilmesi ve bağımlılıkla daha etkin mücadele edilmesi planlanıyor. Bizler Adıyaman gençlerinin her alanda gelişimini desteklemek amacıyla Milli Eğitim Müdürümüz ile eşgüdümlü olarak ilk ve orta düzeyli okullarda eğitim gören geçlerimizin gelişimini desteklemeyi hedeflemekteyiz. Protokol kapsamında Anadolu İmam Hatip Lisesi, Adıyaman Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde belirlenen alanların genç ofis olarak düzenlemeye başlıyoruz. Bu protokol bizler için başlangıç ve bu güzel başlangıcı Adıyaman ili ve ilçelerine yaymayı hedefliyoruz. Katkılarından dolayı Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürümüz Ahmet Alagöz'e ve projede emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Genç ofis için imzalar atıldı
Genç ofis için imzalar atıldı

Ahmet Alagöz, Adıyaman, Atama, Genç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Genç ofis için imzalar atıldı - Son Dakika

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