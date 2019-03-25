Genç Oftalmologlar Allergan Bilimsel Toplantısında Buluştu

Türkiye'de göz sağlığı alanındaki genç hekimlerin eğitimine katkı sağlamak amacıyla, Allergan Medical Institute (AMI) kapsamında düzenlenen eğitim toplantısı Allergan Fokus, asistan hekimlerin katılımıyla 23 Mart tarihinde Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel'de gerçekleşti

Dünya genelinde 17 bin çalışanıyla 100'ün üzerinde ülkede yenilikçi ilaçlar, tıbbi cihazlar ve biyolojik ürünler geliştirerek hizmet sunan global biyofarmasötik şirketi Allergan Türkiye, Türkiye'deki toplam 600 göz sağlığı asistanının 200'ünü İstanbul'daki eğitimde bir araya getirdi. 23 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilen bilimsel eğitim programı Allergan Fokus, Allergan Türkiye Medikal Direktörü Dr. Sarper Erkeskin'in açılış sunumunun ardından, alanında uzman hekimlerin kornea enfeksiyonları, glokom ve tedavi yöntemleri, malpraktisten korunma gibi ana konulardaki sunumlarıyla devam etti.

Allergan'ın, Türkiye'de sağlık ve güzelliği buluşturan tek ilaç şirketi olduğunu vurgulayan Allergan Türkiye Medikal Direktörü Dr. Sarper Erkeskin, "Allergan, glokom, kronik kuru göz hastalığı ve diğer göz hastalıkları da dahil olmak üzere yeni tedavilerin geliştirilmesi ve tanıtımı konusunda dünyanın lider şirketleri arasında yer almaktadır. Yatırımlarımız ve yeni ürün portföyümüz ile bu alandaki varlığımızı daha da güçlendiriyoruz. Allergan Medical Institute (AMI) kapsamında düzenlediğimiz bu bilimsel toplantılarla geleceğin oftalmologlarına konusunda uzman hekimlerin deneyimlerini aktarıyor, göz sağlığı alanındaki bilimsel ilerleme ve yenilikleri genç hekimlerimize tüm dünya ile eşzamanlı sunuyoruz. AMI öğretilerini klinik uygulamaya geçirebilmek başarımızın temelini oluşturuyor. Hekimlere dünya standartlarına uygun olarak sunduğumuz bu öğretileri çok yakında 24 saat kesintisiz olarak AMI Digital platformumuzdan da sunacağız" dedi.

Hekimlerin Mesleki Gelişimine Özel Yenilikçi Eğitim Programı: AMI

Allergan, geliştirdiği yenilikçi tedavilerin yanı sıra, hekimlere yönelik düzenlediği kapsamlı eğitim çalışmalarıyla da öne çıkıyor. Hekimlerin profesyonel gelişimi için oluşturulan Allergan Medical Institute (AMI) programı, Ocak 2014 tarihinden beri faaliyet gösteriyor. Allergan Medical Institute (AMI) kapsamında hekimler için kişiye özel ve iş birimi odaklı bilimsel eğitimler düzenleniyor. AMI eğitim programı ile tıbbi çözümlerin en doğru ve en etkili şekilde hastalara ulaştırılması hedefleniyor. Bilimsel ve teknik bilginin en doğru şekilde geliştirilmesi için hekimlerin günlük klinik pratiklerine fayda sağlayacak ve aynı zamanda klinik başarıyı artırma ve güvenlik standartlarını iyileştirme olanağı sunacak bir platform yaratılıyor.