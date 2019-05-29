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Genç, öğrencilerle birlikte iftarını açtı

13 dakika önce

Trabzon'un Ortahisar Belediyesi Başkanı Ahmet Metin Genç, KTÜ yerleşkesinde kurulan iftar çadırında öğrencilerle birlikte iftarını açtı.

Genç, öğrencilerle birlikte iftarını açtı, System.String[]
Trabzon'un Ortahisar Belediyesi Başkanı Ahmet Metin Genç, KTÜ yerleşkesinde kurulan iftar çadırında öğrencilerle birlikte iftarını açtı. İftardan önce öğrencilerle bir süre sohbet eden Başkan Genç, öğrencilere hangi bölümde okuduklarıyla, memleketleri ve dersleriyle ilgili sorular sordu. Genç, görevli personelle birlikte öğrencilere yemek servisi yaptı. İftar çadırından çok memnun kaldıklarını dile getiren öğrenciler, Başkan Genç'e teşekkürlerini ilettiler.

Öğrencilerle iftarını açmaktan son derece mutluluk ve huzur duyduğunu belirten Başkan Genç, "Biz de öğrenci olduk. Gurbette oruç tutmamın zorluklarını çok iyi biliyoruz. Hem ekonomik anlamda, hem de ailelerimizden ve sevdiklerimizden uzak bir ortamda oruç tutmanın ayrı meşakkatleri var. Buradaki öğrencilerimiz bir yandan derslerle ilgilenirken, diğer yandan da oruç ibadetini yerine getirmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:58 Kaynak: İHA
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