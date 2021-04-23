Genç öğrencinin hayali gerçek oldu - Son Dakika

Genç öğrencinin hayali gerçek oldu

23.04.2021 11:34

Genç öğrencinin hayali gerçek oldu Başkan Şahin koltuğunu genç öğrenciye verdi Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin: "Bizler her zaman gençlerimize inanıyoruz" İleride belediye başkanı olmayı düşünen Pelitözü Ortaokulu öğrencisi Elif Irmak Erbay'ın hayali 1 günlüğüne gerçek oldu.

Genç öğrencinin hayali gerçek oldu

Başkan Şahin koltuğunu genç öğrenciye verdi

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin:

"Bizler her zaman gençlerimize inanıyoruz"

BİLECİK - İleride belediye başkanı olmayı düşünen Pelitözü Ortaokulu öğrencisi Elif Irmak Erbay'ın hayali 1 günlüğüne gerçek oldu.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Pelitözü Ortaokulu öğrencisi Elif Irmak Erbay'ı makamında ağırladı. Başkan Şahin, beraberinde Okul Müdürü Özcan Göktaş ve Fen Bilgisi Öğretmeni Emine Karaçıray'ın da olduğu konuklarına ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, teşekkür etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarının güzel bir geleneğini uygulamak için bir araya geldiklerini belirten Başkan Şahin, yeni başkan Elif Irmak Erbay'a koltuğunu verdi ve yapacağı çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Şahin'den Pelitözü Mahallesine doğalgaz müjdesi

Genç Başkan Erbay'a, Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında bilgiler de veren Başkan Şahin, gençlere ve eğitime her zaman önem verdiklerini kaydetti. Başkan Erbay'ın, okul ve mahallesi için taleplerini dinleyen Belediye Başkanı Semih Şahin, Pelitözü Mahallesi'nin önümüzdeki yıl doğalgaza kavuşacağı müjdesini verdi. Bir mahalle veya yerleşim yerine doğalgaz hizmetinin ulaştırılması için çeşitli uygulamaların olması gerektiğini hatırlatan Başkan Şahin, sözlerine şöyle devam etti;

"Doğalgaz, biliyorsunuz ki belediyenin bir hizmeti değil. İlimizdeki özel bir firmanın vereceği hizmet. Bu firmaların bir koşulu oluyor, doğal olarak. Doğalgazın ulaşacağı yerleşim yerlerinde öncelikle imarın olması gerekiyor. İmarsız olan yerlere doğalgaz hizmeti verilemiyor. Pelitözü Mahallemizin de üst tarafı imarlı olduğu için doğalgaz var, alt tarafı imarlı olmadığı için bu hizmeti sunamıyoruz. Bilecik Belediyesi olarak mayıs ayı meclisinde Pelitözü Mahallemiz için imar çalışmasını görüşeceğiz. Bir ay askıda kalma süresi var. Daha sonra hemen biz ilgili firma ile iletişime girip, mahallemizin alt kısmını da doğalgaza kavuşturmak için çalışmaları başlatacağız. Önümüzdeki kış sadece okul değil Pelitözü Mahallesinin tümü doğalgaza kavuşmuş olacak."

"Bizler her zaman gençlerimize inanıyoruz"

Konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere güvendiği gibi kendisinin de her zaman gençlere inandığını ve onun için koltuğunu teslim ettiğini hatırlatan Başkan Şahin, "Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla genç öğrencimizi ağırladık. Biliyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk, dünyada çocuklara bayram armağan eden tek liderimiz. Bizim çocuklarımız da ona layık olarak eğitimlerini sürdürüyorlar. Onlar da her biri bizim için çok önemli ve bu ülke onlara emanet. Onun bir simgesi olarak koltuğu yeni başkanımıza teslim edelim" ifadelerini kullandı.

"Örnek olabilecek iki büyük park projemiz var"

Yeni başkan Erbay'ın, çocuklara park talebi üzerine konuşan Başkan Şahin, "Göreve geldiğimizde yeni bina yapma sözünden ziyade yeni parklar, oyun alanları ve meydanlar sözü verdim. Bu anlamda ilkini şehir merkezimizde yaptık. Burasını sadece yetişkinler için değil çocuklarımızın da kullanabileceği şekilde tasarladık. Aynı şekilde Bahçelievler Mahallemizdeki Uğur Mumcu Parkı ve İstasyon bölgesinde yer alan Vadi Park'ı yeniden çok güzel bir şekilde hazırlayacağız. Bu parklarımızda son derece iddialıyız ve yakın bölgemizden herkesin gezip görmek isteyeceği parklar olacak" şeklinde konuştu.

Ziyaret, Başkan Şahin'in konuklarına hediye vererek, hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

Genç öğrencinin hayali gerçek oldu
Genç öğrencinin hayali gerçek oldu
Genç öğrencinin hayali gerçek oldu
Genç öğrencinin hayali gerçek oldu
Genç öğrencinin hayali gerçek oldu

Doğalgaz, Pelitözü, 23 Nisan, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Genç öğrencinin hayali gerçek oldu - Son Dakika


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