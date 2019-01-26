Son Dakika Haberleri: Genç Öğretmen, İntihar Etti

Genç Öğretmen, İntihar Etti

43 dakika önce

IĞDIR'da sınıf öğretmeni Nail Y.(27) tavana bağladığı iple kendini astı.

Genç Öğretmen, İntihar Etti, System.String[]
IĞDIR'da sınıf öğretmeni Nail Y.(27) tavana bağladığı iple kendini astı. Öğretmenin intiharı meslektaşlarının kendisinden haber alamaması üzerine ortaya çıktı.

Olay, dün 22.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Kapan Sokak'ta meydana geldi. Iğdır Merkez Evci İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan Nail Y.'den haber alamayan meslektaşları durumu polise bildirdi. Bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen 1 çocuk babası Nail Y.'nin evine giden polis ekipleri, kapıyı çilingir yardımı ile açtı.  Polis, öğretmeni tavana bağlandığı iple kendini asmış halde buldu. Öğretmenin cenazesi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Acı haberi duyan meslektaşları ise gözyaşlarına boğuldu. Nail Y.'nin cenazesi yapılacak otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kırıkkale'ye gönderilecek. 

- Iğdır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:26 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Mahallesi, Iğdır, Güncel
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