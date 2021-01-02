Genç öğretmen kansere yenik düştü - Son Dakika

Genç öğretmen kansere yenik düştü

02.01.2021 18:11
Genç öğretmen kansere yenik düştü, System.String[]

Ordu'nun Kumru ilçesinde görev yapan 29 yaşındaki öğretmen, yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Ordu'nun Kumru ilçesinde görev yapan 29 yaşındaki öğretmen, yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Kumru Şehit Sabri Eryeler Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde beden eğitimi öğretmeni olan 29 yaşındaki Mert Özkan, genç yaşta kanser hastalığına yakalandı. Kumru'da, iki yıldır görev yapan ancak bir süredir Giresun'da tedavi gören Özkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Beden Eğitimi Öğretmeni Özkan'ın, Giresun'da toprağa verileceği öğrenildi. - ORDU

Genç öğretmen kansere yenik düştü
Genç öğretmen kansere yenik düştü

Anadolu Lisesi, Kanser, Kumru, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Genç öğretmen kansere yenik düştü - Son Dakika


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