Genç öğretmen korona virüse yenik düştü - Son Dakika

Genç öğretmen korona virüse yenik düştü

23.11.2020 18:19
Genç öğretmen korona virüse yenik düştü, System.String[]

Van'ın Tuşba ilçesinde görev yaparken doğum iznine ayrılan genç öğretmen, korona virüse yakalanarak hayatını kaybetti.

Van'ın Tuşba ilçesinde görev yaparken doğum iznine ayrılan genç öğretmen, korona virüse yakalanarak hayatını kaybetti.

Tuşba ilçesinin Yeni Köşk Mahallesi'nde görev yapan Ayşegül Ataş, Denizli'de doğum yaptıktan sonra korona virüse yakalandı. Hastalığa yenik düşen genç öğretmen, cuma günü vefat etti. Genç öğretmenin vefat haberi, görev yaptığı mahalle ve ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu, ilçeye bağlı Yeni Köşk köyünde sözleşmeli öğretmen olan Ayşegül Ataş'ın ölüm haberini üzüntüyle aldıklarını ifade ederek, "İlçemize bağlı Yeni Köşk köyünde sözleşmeli öğretmenimiz Ayşegül Ataş 22 yaşında yakalandığı korona virüsten dolayı vefat etti. Öğretmenimiz Denizli'de izindeyken doğum sonrasında yakalandığı korona virüse yenik düştü. Vefat haberini üzüntüyle öğrendik. Ben öğretmenimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Tüm öğretmen camiamızın başı sağ olsun" dedi. - VAN

Genç öğretmen korona virüse yenik düştü
Genç öğretmen korona virüse yenik düştü
Genç öğretmen korona virüse yenik düştü

Doğum, Tuşba, Köşk, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Genç öğretmen korona virüse yenik düştü - Son Dakika


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