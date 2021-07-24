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Genç öğretmen tarihi yaşatarak öğretiyor - Son Dakika

Genç öğretmen tarihi yaşatarak öğretiyor

24.07.2021 11:08
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Kayseri'de tarih dersini sevdirmek ve konuların daha kalıcı olması adına farklı anlatım metotları deneyen öğretmen Gül Sipahi, öğrencilerinin tarihi adeta yaşayarak öğrenmesini sağlıyor.

Kayseri'de tarih dersini sevdirmek ve konuların daha kalıcı olması adına farklı anlatım metotları deneyen öğretmen Gül Sipahi, öğrencilerinin tarihi adeta yaşayarak öğrenmesini sağlıyor.

Mesleğinde dördüncü senesini geçiren ve özel bir okulda görev yapan 25 yaşındaki Sipahi, yaz döneminde telafi eğitimleri kapsamında ders vermeye devam ediyor.

Ezberci yaklaşımdan uzak, derslere aktif katılımı sağlayan yarışmalar ve aktiviteler düzenleyen Sipahi, öğrencilerine bazen bilgi yarışmalarıyla bazen de yazı tahtasına tutturulan ve içerisinde sorular olan balonları patlattırarak tarihi hem sevdiriyor hem de öğretiyor.

Dersi eğlenceli hale getiren ve öğrencilerin motivasyonunu yüksek tutan Sipahi, dönemleri simgeleyen kostümler kiralayıp öğrencilerine canlandırmalar yaptırarak konuları pekiştiriyor.

Gül Sipahi, AA muhabirine, dersleri alışılagelmişin dışında işlediğini, böylelikle tarihe ön yargılı öğrencileri dersin içerisine çekmeyi başardığını söyledi.

Sipahi, derslerde hem kendisi hem de öğrencilerinin çok eğlendiğini anlatarak, "Öğrencinin dokunarak, içinde olarak, kendini ifade ederek öğrenmesinin çok daha kalıcı olacağına inanıyorum. Bu yüzden derslerimizde öğrencilerimle çok eğleniyoruz. Daha akılcı bir öğrenme gerçekleştiriyoruz." dedi.

Öğrencilerin başarılarında artış gözlemlediklerini aktaran Sipahi, "Balon patlatma oyunu oynuyoruz. Balonların içerisine minik sorular yerleştiriyoruz. Balonu patlattığı zaman içerisinden soru çıkıyor. Bunu biliyorsa ödüllendiriyoruz. Ödüllendirilen davranış mutlaka tekrar ediliyor. Öğrencilerimizin netleri yükseldi." diye konuştu.

Osmanlı dönemi kostümlü derslerle öğreniliyor

Sipahi, özellikle Osmanlı dönemini canlandırmalı işlediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Minik zarfların içerisine sorular yerleştiriyoruz. Eşleştirme oyunlarımız var. Özellikle bazı konularda canlandırmalar yapıyoruz. Osmanlı dönemini, saray hayatını kostümlü bir şekilde yaptığımız zaman öğrencinin o konuyu unutması neredeyse imkansız oluyor. Osmanlı'da 'kadınlar saltanatı' denilen bir dönem var. Yönetimde padişahların eşlerinin ve annelerinin etkili olduğu dönemleri canlandırdık. Her öğrencimize bir sorumluk verdik, kendi konularına hazırlandılar, kostümlerini tedarik ettik. Bunun sonucunda öğrencilerimiz o kişiymiş gibi bütün özelliklerini öğrendiler. Hem çok eğlendik hem de bizim için çok kalıcı oldu. Öğrencilerimizin çok mutlu olduklarını gördüm. Derse bakış açıları değişiyor."

"Artık sınavlarda zorlanmıyoruz"

10. sınıf öğrencisi Nida Köksal, dersteki motive edici etkinlikler ve tiyatrolarla tarih dersine ilgisinin daha da arttığını belirtti.

İbrahim Karakaya ise sayısal öğrencisi olduğunu anlatarak, "Tarih, çekindiğimiz alandı. Bazen tarih sorularını hiç cevaplamadan geçebiliyordum. Gül hocanın dersleriyle anlamaya başladık. Artık sınavlarda zorlanmıyoruz. Bilgi yarışmalarında bir rekabet olduğu için daha çabuk öğreniyoruz." ifadelerini kullandı.

12. sınıf öğrencisi Gülben Sıla Akdoğan da alanı sayısal olduğu için tarihi çok önemsemediğini ancak Gül hocanın dersleriyle ilgisinin ve netlerinin arttığını söyledi.

Osmanlı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Genç öğretmen tarihi yaşatarak öğretiyor - Son Dakika


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