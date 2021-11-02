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Genç öğretmen trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

Genç öğretmen trafik kazasında hayatını kaybetti

02.11.2021 14:32
Genç öğretmen trafik kazasında hayatını kaybetti

Elazığ'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı.

Elazığ'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 29 yaşındaki öğretmen hayatını kaybetti.

Kaza, Elazığ- Bingöl karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ozan Murat Balanur (29) idaresindeki plakası belirlenemeyen otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk incelemede Ozan Murat Balanur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz öğretmenin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, Ozan Murat Balanur'un özel eğitim öğretmeni olduğu ve Bingöl'de görev yaptığı öğrenildi. - ELAZIĞ

Genç öğretmen trafik kazasında hayatını kaybetti
Genç öğretmen trafik kazasında hayatını kaybetti
Genç öğretmen trafik kazasında hayatını kaybetti

Otomobil, Bingöl, Elazığ, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Genç öğretmen trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika


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