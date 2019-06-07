Genç öğretmen yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamadı
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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Şehit Sabri Altınbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Beden Eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Tamer Caner yakalandığı amansız hastalığın pençesinden kurtulamayarak hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:50 Kaynak: İHA
DÜZCE(İHA) – Düzce
'nin Kaynaşlı
ilçesi Şehit Sabri Altınbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
'nde Beden Eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Tamer Caner yakalandığı amansız hastalığın pençesinden kurtulamayarak hayatını kaybetti.
Kaynaşlı'da görev yapan ve henüz hayatının baharında olan Beden Eğitimi Öğretmeni Tamer Caner (30), geçtiğimiz aylarda konulan kanser teşhisinin ardından İstanbul
'da tedavi görmeye başladı. Yapılan tüm tedavilere rağmen hastalığın pençesinden kurtulamayan öğretmen hayatını kaybetti. Genç
öğretmenin cenazesi yarın öğle namazını takiben Kaynaşlı Darıyeri Hasanbey Köyü mezarlığına defin edilecek. - DÜZCE
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