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Genç öğretmenden tüm Türkiye'yi duygulandıran konuşma: Cumhuriyet, kız çocuklarının sınıfta parmak kaldırmasıdır - Son Dakika

Genç öğretmenden tüm Türkiye'yi duygulandıran konuşma: Cumhuriyet, kız çocuklarının sınıfta parmak kaldırmasıdır

Son Güncelleme: 29.10.2023 13:29

Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılını coşkuyla kutlarken, sosyal bilgiler öğretmeni Mustafa Öznay okulda yapılan törendeki sözleriyle dinleyenleri duygulandırdı. ''Cumhuriyet anne-babalarınızın birlikte oy kullanmaya gidebilmesi, kız çocuklarının sınıfta parmak kaldırmasıdır'' diyen Öznay'ın yaptığı konuşma sosyal medyada on binlerce beğeni aldı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı kutlama etkinliklerinde, sosyal bilgiler öğretmeni Mustafa Öznay, okulda yapılan törende konuşarak dinleyenleri duygulandırdı. "Cumhuriyet anne-babalarınızın birlikte oy kullanmaya gidebilmesi, kız çocuklarının sınıfta parmak kaldırmasıdır" diyen öğretmen Mustafa Öznay'ın yaptığı konuşma sosyal medyada on binlerce beğeni aldı.

"BİZİM İÇİN CUMHURİYET BİR YÖNETİM BİÇİMİNDEN ÇOK DAHA FAZLASI"

Öznay öğretmenin ifadeleri şu şekilde; "Bugün bir başka ülkede Cumhuriyet'i anlatıyor olsaydım, sadece bir yönetim biçiminden bahsedecektim. Halkın belirli sürelerle seçtiği, milletvekilleriyle kendini yönetmesi diye. Ama bizim için Cumhuriyet bir yönetim biçiminden çok daha fazlası. Ülkesi dört bir tarafından işgal edilmiş bir ulusun dünyaya meydan okumasıdır Cumhuriyet. Cumhuriyet, mezarın olacağını bilerek ellerinle siper kazmaktır.

"CUMHURİYET KADINA DEĞER VERMEKTİR"

25 kiloluk mermiyi saatlerce sırtında taşıyan Türk kadınıdır Cumhuriyet. Cumhuriyet imkansıza inanmaktır. Cumhuriyet kadına değer vermektir. 'Ey kahraman Türk kadını, sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın' sözüdür Cumhuriyet. Cumhuriyet, İnebolu'dan Kastamonu'ya 9 aylık bebeğiyle mermi taşırken 21 yaşında donarak şehit olan Şerife Bacı'nın çocuğu için kurduğu hayalleridir. Anne babalarınızın birlikte oy kullanmaya gidebilmesidir Cumhuriyet.

"CUMHURİYET SANATI BİR MİLLETİN HAYAT DAMARI GÖRMEKTİR"

Cumhuriyet, kız çocuklarının hayal kurması, sınıfta parmak kaldıran kız öğrencidir Cumhuriyet. Cumhuriyet, sanatı bir milletin hayat damarı görmektir. Resim, heykel müzesidir, güzel sanatlar fakültesidir. İstanbul'da Şehir; Ankara'da Devlet Tiyatrosu'dur Cumhuriyet. Cumhuriyet, üretmektir. Borç içinde kurulmuş yeni devletin, Nazilli'de basma; Uşak'ta şeker; Beykoz, Paşabahçe'de Şişecam; Kayseri'de açtığı uçak fabrikasıdır Cumhuriyet. Cumhuriyet, cahillikle savaşı, düşmanla savaş kadar önemli görmektir.

"29 EKİM TATİL DEĞİLDİR, ONUN DEYİMİYLE 'EN BÜYÜK BAYRAMDIR'"

Henüz 25 günlük öğretmenken adını ilk kez duyduğu köyde, evinde şehit edilen 21 yaşındaki Neşe Ayten öğretmendir. Cumhuriyet; Trablusgarp'da, Kafkaslar'da, Çanakkale'de, Balkanlar'da, Afyon Kocatepe'de ve İzmir'in dağlarında Mustafa Kemal'dir. Cumhuriyet, onun açtığı aydınlık yoldur, fazilettir Cumhuriyet. Erdemdir, onurdur, gururdur Cumhuriyet.Cumhuriyet, bu topraklarda onlara borçlu doğmaktır ve bunun sorumluluğunu her seferinde sırtında taşıyıp vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır bilinciyle hareket etmektir Cumhuriyet. Cumhuriyet, bizim için bir yönetim biçiminden çok daha fazlasıdır. Ve 29 Ekim tatil değildir. Onun deyimiyle 'En büyük bayramdır'. Bugün vesilesiyle başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bize bu kutsal bayrağın altında özgürce nefes alma hakkı tanıyıp bu uğurda nefeslerini veren tüm kahramanları; saygıyla, rahmetle anıyoruz, nur içinde yatsınlar."

Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genç öğretmenden tüm Türkiye'yi duygulandıran konuşma: Cumhuriyet, kız çocuklarının sınıfta parmak kaldırmasıdır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Genç öğretmenden tüm Türkiye'yi duygulandıran konuşma: Cumhuriyet, kız çocuklarının sınıfta parmak kaldırmasıdır - Son Dakika
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