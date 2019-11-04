Son Dakika Haberleri: Genç öğretmenin sır ölümü
Son Dakika 3. Sayfa Genç öğretmenin sır ölümü

Genç öğretmenin sır ölümü

6 saat önce

Yalova'da dans eğitmeni olarak çalışan 23 yaşındaki Gülcan Işık, Yalova'daki evinde ölü bulundu.

Genç öğretmenin sır ölümü, System.String[]

Yalova'da dans eğitmeni olarak çalışan 23 yaşındaki Gülcan Işık, Yalova'daki evinde ölü bulundu.


Yalova'da dans eğitmenliği yapan Gülcan Işık'tan bir süre haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi. Bunun üzerine polis ekipleri Işık'ı bulmak için Fatih Caddesi üzerindeki evine gitti. Kendi imkanlarıyla kapıyı açan ekipler genç kızı ölü olarak buldu. Yapılan ilk incelemede genç öğretmenin ölümü doğal ölüm olarak kayıtlara geçti. Ancak öğretmenin kesin ölüm sebebinin anlaşılması için ceset Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Gülcan Işık'ın kesin ölüm sebebi yapılan otopsisi sonrasında netleşecek. - YALOVA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:46 Kaynak: İHA
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