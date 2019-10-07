Genç Öner kaza kurbanı
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Ordu'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan genç, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:06 Kaynak: İHA
Ordu'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan genç, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Ordu'nun Fatsa ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda 15 gün önce meydana gelmişti. Trafik kazasında ağır yaralanan 23 yaşındaki Öner Serdar, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Öner Serdar'ın, Fatsa Orta Büyük Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi. - ORDU
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