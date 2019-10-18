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Genç ormancılara uygulamalı eğitim

11 dakika önce

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünde, danışmanlık hizmet alımı yöntemiyle çeşitli ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılan ve 2019 yılı sözleşmeli personel alımı için sözlü ve uygulamalı sınava katılacak genç mühendislere arazide teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

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Mersin Orman Bölge Müdürlüğünde, danışmanlık hizmet alımı yöntemiyle çeşitli ormancılık faaliyetlerinde çalıştırılan ve 2019 yılı sözleşmeli personel alımı için sözlü ve uygulamalı sınava katılacak genç mühendislere arazide teorik ve uygulamalı eğitim verildi.


Kuyuluk orman deposu ve üretim sahasında yapılan eğitime, Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Alper, Makine ve İkmal Şube Müdürü Mehmet Tosun, İşletme-Pazarlama Şube Müdürü Ali Dinçer ve Silvikültür Şube Müdürü Hakan Keleş, Mersin Orman İşletme Müdürü Hüseyin Çakıcıoğlu, şube mühendisleri Ahmet Rufai Yılmaz, Ömer Türkleş ve Haydar Büyükgürses, Mersin Orman İşletme Müdür Yardımcısı Muhammet Köse ve orman mühendisleri katıldılar. Eğitim sahasını ziyaret eden Akduman, genç mühendislere tecrübelerini aktardı. Akduman, ayrıca eğitime katılan orman mühendislerine Türkiye'ye hayırlı hizmetler yapmaları temenni ederek, başarılar diledi.


Orman idaresi ve planlama, orman yangınlarıyla mücadele, işletme ve pazarlama, iş güvenliği, silvikültür, orman zararlılarıyla mücadele ve makine ikmal şube müdürlükleri konuları olmak üzere tüm ormancılık konularında uygulamalı eğitim düzenlendi. - MERSİN

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Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:19 Kaynak: İHA
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