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Genç oyun geliştiricilerinin Konya kampı başladı - Son Dakika

Genç oyun geliştiricilerinin Konya kampı başladı

17.08.2021 15:22
Genç oyun geliştiricilerinin Konya kampı başladı, System.String[]

Türkiye'nin en büyük tematik teknoparkı Bilişim Vadisi öncülüğünde düzenlenen Oyunla Gelecek Kampı'nın dördüncüsü, Beyşehir kamp alanında başladı.

Türkiye'nin en büyük tematik teknoparkı Bilişim Vadisi öncülüğünde düzenlenen Oyunla Gelecek Kampı'nın dördüncüsü, Beyşehir kamp alanında başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bilişim Vadisi Dijital Animasyon ve Oyun Üretim Merkezi (DIGIAGE) ile oyun geliştirme kampları gerçekleştiren Dijital Türk Oyunları Platformu'nun (DiTOP), Konya Büyükşehir Belediyesi ile düzenlediği kamp, ülkenin farklı şehirlerinden 500'ü aşkın katılımcı ile başladı.

Oyun tasarımı, dijital sinema ve animasyon alanında kendini ispatlamak isteyen gençleri bir araya getiren, 29 Ağustos'a kadar sürecek kampın açılış gününde, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çevrim içi olarak gençlerle bir araya geldi.

Tarihin her önemli adımının önce bir hayalle başladığını belirten Altay, "Gençlerimiz ve hayal gücünü sermayesi olarak gören herkes, yarınlarının dünyasını yine hayal gücüyle inşa ediyor. Bu bakımdan bu kampı oldukça önemli olarak görüyorum." diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak tüketen değil üreten, oyun yazan, yerli çizgi film yapan gençlerin sayısını artırmak için gayret gösterdiklerini vurgulayan Altay, öyle devam etti:

"Özel sektör işbirliğiyle Konya'mızda Animasyon ve Dijital Sanatlar Akademisi'ni hayata geçiriyoruz. Türkiye'de uygulaması olmayan bu merkezle Konya'mızı animasyon sektörünün öncü şehirlerinden birisini yapmayı hedefliyoruz. Çünkü Konya'da çok büyük bir genç potansiyeli bulunuyor. Bu kamp da aslında gençlerimiz için bir başlangıç olacak. Kamp sonunda dijital oyun sektörüne yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcılarla genç girişimcilerin buluşabileceği bir oyun ekosisteminin buluşması da gerçekleşmiş olacak. Bence bu kampın en önemli farkındalıklarından birisi bu. Yaptığınız işi eğer satamıyorsanız, pazarlayamıyorsanız aslında iş boşa gitmiş oluyor. Onun için sizlerin sektör temsilcileriyle buluşmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum."

Altay, kampın düzenlenmesine katkı sağlayan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e, Dijital Türk Platformları Kurucu Başkanı Gökhan Özbay'a ve tüm TRT ekibine teşekkür etti.

TRT Çocuk Kanalı Koordinatörü Mustafa Bora Durmuşoğlu da TRT Çocuk olarak oyun geliştirme kamplarını desteklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Oyun sektörü hızla gelişiyor. Oyun sektörünün yanında animasyon sektörü de muhteşem bir şekilde gelişiyor. Türkiye'nin dünyaya ihraç edeceği çok güzel ürünler ortaya çıkardığını görüyoruz. Biz TRT olarak bu işe gerçekten önem veriyoruz. Sadece grafik, görsel anlamda güçlü oyunlar değil, insanların birbirine tavsiye edeceği, ebeveynlerin çocuklarına güvenle önerebileceği, tabletleriyle, telefonlarıyla rahatça başbaşa bırakabilecekleri oyunlar hayal ediyoruz. Bu konuda da kapımız herkese açık. Yeter ki hem ülkemize hem TRT'ye hem de TRT Çocuk'a, bu milletin çocuklarına ve ebeveynlerine yakışır şeyler ortaya çıkarılabilsin."

Genç oyun geliştiricilerinin Konya kampı başladı
Genç oyun geliştiricilerinin Konya kampı başladı
Genç oyun geliştiricilerinin Konya kampı başladı

Bilişim Vadisi, Türkiye, oyunlar, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Genç oyun geliştiricilerinin Konya kampı başladı - Son Dakika


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