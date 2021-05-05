Genç oyuncu adayına cinsel istismarda bulunan cast direktörünün 19 yıl hapsi istendi - Son Dakika

Genç oyuncu adayına cinsel istismarda bulunan cast direktörünün 19 yıl hapsi istendi

05.05.2021 12:11
Genç oyuncu adayına cinsel istismarda bulunan cast direktörünün 19 yıl hapsi istendi, System.String[]

Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde rol almak için cast ajansıyla anlaşan kadın oyuncu adayı, cast direktörünün cinsel saldırısına maruz kaldığını ileri sürerek savcılığa başvurdu. Yapılan soruşturmada genç kadının kıyafetlerindeki sperm örnekleri cast direktörüne ile eşleşince 19,5 yıl hapsi istendi.

Dizilerde rol almak için bir cast ajansına kaydolan genç oyuncu adayı, hayallerini gerçekleştirip oyuncu olmak isterken korkunç bir cinsel istismara maruz kaldı.

ROL ALACAĞI DİZİNİN SETİNE GEÇ KALDI

Sabah'ta yer alan habere göre, Fetanet Ö., isimli oyuncu adayı dizi ve filmlerde rol almak için cast ajansına başvurdu. Genç kadın ajansta cast direktörü olan İbrahim Y. ile kendisine rol ayarlayabilmesi için görüşmeye başladı. Direktör İbrahim Y., genç kadını arayarak Netfilix üzerinden yayınlanan Aşk 101 isimli dizide havuz sahnesi çekileceğini kendisinin de bikinili bir rolde oynayabileceğini söyledi. Genç kadın dizi setinin bulunduğu yere gitti ancak geç kaldığı için projede yer alamadı.

Genç oyuncu adayına cinsel istismarda bulunan cast direktörünün 19 yıl hapsi istendi

KANDIRDIĞI KIZA EVDE İSTİSMARDA BULUNDU

Fetanet Ö., durumu cast direktörü İbrahim Y.'ye anlattığında başka dizilerde rol ayarlayacağını bunun için buluşmak istediği cevabını aldı. Teklifi kabul eden genç kadın İbrahim Y., ile buluştuktan sonra birlikte alkol alarak genç adamın ikametine gitti. İkili evde bir süre sohbet ettikten sonra İbrahim Y., genç kadına dokunmaya başlayarak cinsel ilişkiye girmek istediğini söyledi. Fetanet Ö., teklifi reddederek evden gitmeye çalışınca İbrahim Y., izin vermeyerek cinsel saldırıda bulunmaya başladı.

KENDİSİNİ BANYOYA KAPATIP ARKADAŞLARINDAN YARDIM İSTEDİ

Uğradığı saldırı sonrası korkuya kapılan oyuncu adayı kendisini banyoya kilitleyerek arkadaşlarından yardım istedi. Bir süre sonra evden ayrılan Fetanet Ö., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak istismar edildiğini anlattı. Şikayet sonrası harekete geçen İstanbul polisi İbrahim Y.'yi gözaltına aldı. Genç adam karakolda verdiği ifadesinde kimseyi istismar etmediğini iftiraya maruz kaldığını iddia etti.

19,5 YIL HAPSİ İSTENDİ

Yürütülen soruşturma kapsamında genç kadının kıyafetlerindeki sperm örnekleri İbrahim Y. ile eşleşti. Çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen şüphelinin 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'nitelikli cinsel istismar' suçlarından 19,5 yıla kadar hapsi istendi.

Genç oyuncu adayına cinsel istismarda bulunan cast direktörünün 19 yıl hapsi istendi

Cinsel İstismar, Netflix, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Genç oyuncu adayına cinsel istismarda bulunan cast direktörünün 19 yıl hapsi istendi - Son Dakika Magazin


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