Genç oyuncu Avni Burak Yenice beyin damarı çatlaması sonucu yaşamını yitirdi

Sanat dünyası, çok genç bir üyesini kaybetmenin acısını yaşıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan Genel Sekreter Yardımcısı Osman Can Yenice'nin de oğlu olan Avni Burak Yenice(30), beyin damarında meydana gelen çatlama nedeniyle hayatını kaybetti.

SENDİKA'DAN AÇIKLAMA YAPILDI

Oyuncu Sendikasının duyurduğu acı haber sanat camiasını da yasa boğdu. Sendikadan vefatla ilgili yapılan açıklamada, "Sevgili üyemiz, genç meslektaşımız Avni Burak Yenice hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.