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Genç oyuncu Avni Burak Yenice beyin damarı çatlaması sonucu yaşamını yitirdi - Son Dakika

Genç oyuncu Avni Burak Yenice beyin damarı çatlaması sonucu yaşamını yitirdi

20.06.2021 10:05

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan Genel Sekreter Yardımcısı Osman Can Yenice'nin de oğlu olan oyuncu ve seslendirme sanatçısı Avni Burak Yenice'nin beyin damarındaki çatlama nedeniyle yaşamını yitirmesi büyük üzüntüye sebep oldu.

Sanat dünyası, çok genç bir üyesini kaybetmenin acısını yaşıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan Genel Sekreter Yardımcısı Osman Can Yenice'nin de oğlu olan Avni Burak Yenice(30), beyin damarında meydana gelen çatlama nedeniyle hayatını kaybetti.

SENDİKA'DAN AÇIKLAMA YAPILDI

Oyuncu Sendikasının duyurduğu acı haber sanat camiasını da yasa boğdu. Sendikadan vefatla ilgili yapılan açıklamada, "Sevgili üyemiz, genç meslektaşımız Avni Burak Yenice hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Kahreden ölüm! Genç oyuncu Avni Burak Yenice beyin damarı çatlaması sonucu hayatını kaybetti
Genç oyuncu Avni Burak Yenice beyin damarı çatlaması sonucu yaşamını yitirdi

Büyükşehir Belediyesi, Can Yenice, Muğla, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Genç oyuncu Avni Burak Yenice beyin damarı çatlaması sonucu yaşamını yitirdi - Son Dakika Magazin


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