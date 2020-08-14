Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı - Son Dakika

Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı

Sihirli Annem dizisinin Ceren'i Gizem Güven, eylül ayında nikah masasına oturacağı futbolcu Caner Turp ile düğün çekimi yaptı. Gelinlikli pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan oyuncuya yorum ve beğeni yağdı.

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinin çocuk oyuncusu Gizem Güven bir süredir nişanlı olduğu Siverek Belediyespor takımında futbolcu olan Caner Turp ile nikah masasına oturmak için gün sayıyor. Geçtiğimiz günlerde düğün öncesi dış mekan çekimi yaptıran ikilinin pozları sosyal medyayı salladı.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Eylül ayında nikah masasına oturmaya hazırlanan Gizem Güven, sosyal medya hesabından kına ve düğün hazırlıklarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Geniş bir hayran kitlesi olan Güven'in dün Instagram hesabından paylaştığı gelinlik pozlarına ünlü isimler de sessiz kalamadı. Pelin Akil "Harika bayıldım", Emine Ün "Ah güzelliğim harika olmuşsun hep çok mutlu ol" derken Yasmin Erbil, Gökçe Akyıldız ve Serkan Şenalp emojilerle beğenilerini gösterdi.

İşte Gizem Güven ve Caner Turp'un pozları...

Genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Sihirli Annem, Gizem Güven, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 08:24

Son Dakika Magazin Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı - Son Dakika Magazin
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ŞU AN BURADASINIZ: Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı - Son Dakika
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