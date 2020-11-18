Genç oyuncuya Uluslararası Film Festivali'nden ödül - Son Dakika

Genç oyuncuya Uluslararası Film Festivali'nden ödül

18.11.2020 10:51
Genç oyuncuya Uluslararası Film Festivali'nden ödül, System.String[]

İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencisi oyuncu Fırat Kaya, başrol oynadığı 'Aşk Seni Bulur' filmiyle Doğu Avrupa Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne layık görüldü.

İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencisi oyuncu Fırat Kaya, başrol oynadığı 'Aşk Seni Bulur' filmiyle Doğu Avrupa Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne layık görüldü. Film aynı zamanda üç ayrı kategoride de ödül kazandı.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Drama ve Oyunculuk Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Fırat Kaya, başrolünde yer aldığı 'Aşk Seni Bulur' filmiyle Doğu Avrupa Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü layık görüldü. Film aynı zamanda, 'En İyi Romantik Komedi, En İyi Kadın Oyuncu' ve 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' kategorilerinde de ödül kazandı.

"FESTİVALDEN BEKLENTİMİZ YOKTU"

Doğu Avrupa Uluslararası Film Festivali'nden dört ödül birden kazandık. Çok sevinçliyiz diyen Kaya, "Filmde başrolü Aslı Şimşek ile paylaştım. Kendisiyle zaten okuldan tanışıyoruz. 6 Kasım'da 90 salonda vizyona giren filmimiz aslında Mart ayında seyirciyle buluşacaktı, ancak pandemi şartları nedeniyle bu mümkün olmadı. Beş altı ay kadar bir boşluk oluşunca biz de filmi festivallere gönderip şansımızı denemeye karar verdik. Neticede festivaller online ortamlarda devam ediyordu. İngilizce altyazı hazırlayıp 'Love Finds You' adıyla, hiçbir beklentiye girmeden gönderdik. Neticede Doğu Avrupa Uluslararası Film Festivali'nden dört ödül birden kazandığımız bilgisi geldi. Çok sevinçliyiz" diye konuştu.

"KEREM İLE MELEK'İN AŞKI"

Filmin çok sıcak bir romantik komedi olduğunu belirten Kaya, "Film, çanta işiyle uğraşan Haydar'ın oğlu Kerem'in (Fırat Kaya) mahalleye yeni taşınan Melek'e (Aslı Şimşek) olan aşkını anlatıyor. Kerem aslında fizik mühendisliği mezunu, zeki, ancak hovarda, zengin kız avcısı bir genç. Mahalleye yeni taşınan Melek'e ilk görüşte aşık oluyor ve onu tavlamaya çalışıyor. Komedi unsurları da mahalle esnafının Kerem'e yardım etmeye çalıştığı bölümlerde geçiyor. Filmin çekimleri Okmeydanı'nda gerçekleştirildi. Bir kısmı kurulan platoda, bir kısmı ise mahalle ortamında çekildi" dedi.

"ALDIĞIM EĞİTİMLERİN İLERİDE BANA BÜYÜK FAYDASI OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Kariyer yolculuğunda önceliğini eğitime verdiğini ifade eden Kaya, "Bunu da diploma sahibi olmak için düşünmüyorum. Gerçekten eğitimli, okullu bir oyuncu olabilmek için önceliğimi eğitim olarak belirledim. İAÜ Drama ve Oyunculuk'ta bize çok kaliteli bir eğitim veriliyor. Stanislavski tarzı dediğimiz; abartı, teatral ve karikatürize bir tarza kaçmayan, 'doğal oyunculuk' da denebilecek bir tarz öğretiliyor. Bunun yanında bireysel olarak binicilik, okçuluk ve yakın dövüş eğitimleri alıyorum. Bu eğitimlerin de ileride bana büyük faydasının olacağını düşünüyorum. Aslında halen film ve dizi teklifleri geliyor, ancak okul nedeniyle bunlara olumlu cevap veremiyorum. Bu bahsettiğim özel eğitimleri bile ders saatleri dışında alıyorum" ifadelerini kullandı.

"HAYALİM MARDİN'E TİYATRO OKULU KURMAK"

Bundan sonraki kariyer planını ekran önüne göre kurguladığını söyleyen Kaya, "Aslında benim gönlümde yatan asıl aslan tiyatro. Ben de sinema ve televizyonda adımı duyurup kazanç sağladıktan sonra bu kazancı tiyatroya kanalize etme düşüncesindeyim. Asıl hedeflerimden biri ise memleketim Mardin'e bir tiyatro okulu açmak" dedi.


Genç oyuncuya Uluslararası Film Festivali'nden ödül

Film Festivali, Doğu Avrupa, Fırat Kaya , Film, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Genç oyuncuya Uluslararası Film Festivali'nden ödül - Son Dakika


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