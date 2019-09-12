Son Dakika Haberleri: Genç paraşütçü memleketi Burdur'da toprağa verildi.
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Genç paraşütçü memleketi Burdur'da toprağa verildi.

56 dakika önce

Fethiye'de yamaç paraşütü yaparken denize düşüp hayatını kaybeden Ali Es, memleketi Burdur'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Genç paraşütçü memleketi Burdur'da toprağa verildi., System.String[]

Fethiye'de yamaç paraşütü yaparken denize düşüp hayatını kaybeden Ali Es, memleketi Burdur'da gözyaşları arasında toprağa verildi.


Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayış yapan yamaç paraşütü pilotu denize düşerek hayatını kaybederken, yolcusu yedek paraşüt ile denize inmeyi başardı.


Edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Mahallesi'ne tatile gelen Rus uyruklu Mikhail Malyshev atlayış yapmak için yamaç paraşütü pilotu Ali Es ile birlikte Babadağ'ın bin 700 metre pistine çıktı. Hazırlıklarını tamamlayan ikili uçuş için ha alandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle pilot Ali Es, paraşütten ayrılarak denize düşüp yaşamını yitirmişti. Yolcu Mikhail Malyshev ise açılan yedek paraşüt ile denize inmeyi başardı. Denize sert şekilde düşen Es'in hayatını kaybettiği olay sonrasında cenazesi önce Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Fethiye'de Eczacılık yapan Ali Es'in cenazesi memleketi Burdur'a getirildi. Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in sınıf arkadaşı olan Ali Es, Ulu Camide kılınan cenaze namazı sonrasında Asri Mezarlığa defnedildi. Ali Es'in cenazesine Fethiye'den çok sayıda yakın arkadaşları, yamaç paraşütçüleri katıldı. - BURDUR

Fethiye, Burdur, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:28 Kaynak: İHA
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